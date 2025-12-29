Apple洩密者提前曝光iPhone摺機設計　傳採用細尺寸外屏（有片）

Apple洩密者Jon Prosser在YouTube上發布了一條關於iPhone摺機設計的影片。（fpt.影片截圖）

YouTuber Jon Prosser是Apple頭號公敵這位因洩露iOS 26和Liquid Glass系統而在7月被Apple起訴的洩密者，不斷在他的頻道中發布疑似真的3D渲染圖，劇透Apple尚未發布的產品，包括預計要到明年才會發布的可折疊iPhone。

聖誕前夕，Jon Prosser發布了一段影片，展示了他聲稱的Apple iPhone摺機的全貌。他自信地表示，這款據傳將於明年秋季與iPhone 18 Pro和18 Pro Max一同發布的可摺疊iPhone，將配備一塊5.5吋外屏，採用挖孔式鏡頭設計。內部可摺疊螢幕尺寸為7.8吋，左上角同樣配備挖孔式鏡機。他的渲染圖顯示，雙鏡頭位於類似iPhone Air的長方形相機模組平台上，LED閃光燈則位於平台的另一側。

他表示iPhone摺疊後的厚度為9毫米，將比厚度為5.6毫米的iPhone Air更薄，機身尺寸與先前多份報告中的傳聞相符，不過亦有最近洩露的資訊指出，可摺疊iPhone的外部螢幕尺寸約為5.25吋，比iPhone 13 mini要小。

Jon Prosser的3D渲染圖描繪摺疊式iPhone展開後的寬度大於高度，外觀可能與Pixel Fold非常相似，甚至連挖孔鏡頭的位置都一樣。另有報道稱這款摺疊式iPhone將在螢幕下方配備一個隱形的下置相機。最大的問題在於Apple能否讓摺痕不那麼明顯，先前有報道稱，Apple已經解決了這個問題，但最新洩漏的資訊又透露情況可能並非如此。