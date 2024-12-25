Apple準備打入家電市場？　據傳未來將推出智能門鐘

據彭博社的Mark Gurman稱，Apple正在早期開發帶有Face ID功能的智能家居門鐘和門鎖系統。他在個人的時事通訊中表示，門鈴將無線連接到相容的門栓鎖，允許用戶使用Face ID自動解鎖門。

Mark Gurman說門鐘可能會與第三方HomeKit鎖配合使用，但Apple也可以與另一個品牌合作，提供一體化解決方案。這個產品將與Amazon Ring系列競爭，但並未透露Apple門鐘可以拍片。

配備自家Wi-Fi晶片

Apple幾乎肯定會宣傳自己的智能家庭門鐘的隱私和安全優勢。如果該產品發布，Mark Gurman預計將配備傳聞中的Wi-Fi晶片，據說晶片有一個Secure Enclave來保護用戶資料。如果門鐘最終確實提供影片拍攝功能，那麼Apple已經擁有了具有端對端加密功能的HomeKit安全視訊服務，用於iCloud中儲存。