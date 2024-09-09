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科技
2024-09-09 14:00:00

Apple發布會最後預測　推新AirPods Max但未見Apple Watch Ultra 3？

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彭博記者Mark Gurman預測將有新款AirPods Max。

彭博記者Mark Gurman預測將有新款AirPods Max。

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Apple將於香港時間9月10日凌晨1時舉行發布會，除了備受注目的iPhone 16外，其他新產品亦令果粉相當期待。根據MacRumors報道，彭博記者Mark Gurman作出最新預測，期待今晚將看到以兩個重要更新。

有傳Apple發布會亦會推出新版本的AirPods Max。

有傳Apple發布會亦會推出新版本的AirPods Max。

AirPods Max新版本

Mark Gurman表示，將會有更新的AirPods Max，會改進音頻性能，包括更好的主動降噪和新的自適應音頻功能。這款耳機將從Lightning接口轉向USB-C。之前的報導還暗示新型號AirPods Max可能會推出一些新的顏色選項，但整體設計不會有大幅改變。

標準AirPods有更重大的更新，據傳將推出兩款新的AirPods 4機型，其中一款支持主動降噪功能。

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有傳Apple Watch Ultra 3傳出不會在發布會上登場。

有傳Apple Watch Ultra 3傳出不會在發布會上登場。

Apple Watch Ultra 3未見影？

他同時指出Apple不太可能在活動中宣布Apple Watch Ultra 3，相反，他認為Apple將為Apple Watch Ultra 2推出一個全新的黑色鈦金屬配色。另一分析師郭明錤早前亦提及，Apple Watch Ultra 3需要時間推出創新的健康管理功能，因此未必會在今年內推出Apple Watch Ultra 3。

消息來源：MacRumors

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