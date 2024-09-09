Apple發布會最後預測　推新AirPods Max但未見Apple Watch Ultra 3？

有傳Apple發布會亦會推出新版本的AirPods Max。

AirPods Max新版本

Mark Gurman表示，將會有更新的AirPods Max，會改進音頻性能，包括更好的主動降噪和新的自適應音頻功能。這款耳機將從Lightning接口轉向USB-C。之前的報導還暗示新型號AirPods Max可能會推出一些新的顏色選項，但整體設計不會有大幅改變。

標準AirPods有更重大的更新，據傳將推出兩款新的AirPods 4機型，其中一款支持主動降噪功能。