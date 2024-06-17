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科技
2024-06-17 11:25:12

Apple計劃重新設計產品　傳推出更薄iPhone、MacBook Pro及Apple Watch

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Apple計劃將iPhone、Apple Watch和MacBook Pro都顯著變薄。

Apple計劃將iPhone、Apple Watch和MacBook Pro都顯著變薄。

上月Apple推出了有史以來最薄的產品，全新13吋的M4 iPad Pro厚度僅5.1毫米，甚至比iPod nano還要薄。根據9to5Mac報道，有傳Apple計劃對其餘產品線進行類似的改造，使iPhone、Apple Watch和MacBook Pro都顯著變薄。

Apple最新推出iPad Pro甚至比iPad Air還要輕身。 全新M4 iPad Pro厚度僅5.1毫米，是Apple史上最薄的產品。 有傳MacBook Pro將會變得更輕更薄。

iPhone 17最薄型號

彭博社的Mark Gurman在他的《Power On》新聞通訊說，新款iPad Pro是Apple設備新類別的開始，目標是使這些產品成為整個科技產業各自類別中最薄、最輕的產品。他證實了The Information的報道，表示iPhone 17系列將包括一款全新設計的新型號，比目前iPhone設計顯著更薄，還指出Apple正在開發比當前世代設計更薄的MacBook Pro和iPad Pro版本。

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2021年推出的MacBook Pro M3版本現時厚1.55厘米。 MacBook Pro機身設有HDMI和SD卡插槽。 預料Apple Watch設計亦將會有大幅改動。

MacBook Pro變薄

值得留意MacBook Pro在2021年最近一次重新設計時，變得更厚和更重，因為MacBook Pro轉向Apple Silicon晶片組，以及MagSafe、HDMI和SD卡插槽等連接埠回歸。

而Gurman先前報道了「Apple Watch X」改版，相信這將是迄今為止最大的改動。關於較薄版本的MacBook Pro和Apple Watch何時上市尚未有消息，不過重要的一點是從M4 iPad Pro開始，明顯是下一代蘋果設計語言的開始。

消息來源：9to5Mac

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