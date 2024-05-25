Apple詳細解釋iOS 17.5災情　稱重現已刪相片屬罕見錯誤

Apple表示iOS 17.5的相片災情是由「資料庫損壞」引起，並非跟iCloud有關。

早前Apple發布了iOS 17.5.1，以解決安裝iOS 17.5後刪除的照片會重新出現在用戶裝置上的罕見災情。 Apple在發布說明中表示問題是由「資料庫損壞」引起的，後來向外媒9to5Mac確認了一些額外細節。

根據9to5Mac，許多人早在2010年的相片重新出現，Apple稱問題歸咎於設備檔案系統本身存在的損壞的資料庫條目，同時說明未從設備中完全刪除的照片，不會同步到iCloud Photos，這些相片僅位於設備上。 但是當從備份還原、執行裝置之間傳輸或從iCloud備份還原但不使用 iCloud照片時，檔案可能已從一台裝置保留到另一台裝置。

罕見問題已修復

Apple一再強調這個問題很罕見，僅影響了少數用戶和少量照片，過去沒有也無法存取用戶的照片或影片。相關照片並未儲存在iCloud中，並且在正確刪除和出售後，也無法重新出現在裝置上。

另外iOS 17.5.1不會自動重新刪除更新至iOS 17.5後重新出現的照片，如果受到此問題影響，需要自行在相片應用程式手動刪除這些相片。 相片將被移至「最近刪除」相簿並保留30天，只要使用「從所有裝置刪除」​​，即能立即刪除相片。

消息來源：9to5Mac