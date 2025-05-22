Apple重塑高端產品線 計劃推iPhone Ultra?

據外媒最新分析指出，Apple正加速推進「Ultra」品牌戰略佈局，計劃將此頂級標籤延伸至芯片、智能設備及車載系統等核心領域。更引人矚目的是，Apple或將於2025年發佈的iPhone 17系列中，以「Ultra」取代沿用多年的「Pro Max」命名，此舉被視為Apple強化高端產品、統一生態命名體系的重要戰略。

Apple逐步將「Ultra」標籤拓展至多條產品線 自2022年推出M1 Ultra芯片以來，Apple逐步將「Ultra」標籤拓展至多條產品線，包括Apple Watch Ultra智能手錶、車載系統CarPlay Ultra等。近期與Aston Martin等超豪華汽車品牌的合作，更進一步確立「Ultra」作為「頂尖技術代名詞」的品牌定位。分析師認為，此舉不僅是命名調整，更是Apple構建跨品類高端生態的關鍵一步。

多位分析師預測，Apple 或將藉 iPhone 17系列完成產品線全面重構。新體系可能劃分為四檔層級，分別是 Air、Pro、Pro Max 及 Ultra，此命名邏輯將與MacBook、iPad產品線趨於一致。

多位分析師預測，Apple 或將藉 iPhone 17系列完成產品線全面重構。新體系可能劃分為四檔層級，分別是 Air、Pro、Pro Max 及 Ultra，此命名邏輯將與MacBook、iPad產品線趨於一致。其中，Ultra 型號有望獨佔尖端硬件配置，例如6倍光學變焦鏡頭、強化AI運算功能等。 目前，Apple 尚未對相關消息作出回應，但從其近年來的品牌策略來看，「Ultra」極有可能成為繼「Pro」之後，Apple 高端產品線的代表。