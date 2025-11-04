Apple陳列品限時激減優惠　iPhone只售$1899、iPad $1000有交易

新舊款陳列品激減

iPad有多款新舊陳列品套裝都有特價，除了以上舊款，2024版的iPad Mini A17 Pro Wi-Fi 128GB只售$2599、2025版iPad最平$4000起。iPhone 15及16約有65折、iPhone 16 Pro約為75折，最新的iPhone Air都減$500。另外亦有多款Apple Watch、Beats耳機以陳列品特價發售，全新iPhone Air系列都減$300兼送原裝保護套，MacBook則略減數百至千元。

留意陳列品產品需排隊拿籌，將於本周五11月7日派發籌號，11月7日限定派發購買iPad、MacBook的籌號，11月8日限定派發購買iPhone、Apple Watch的籌號。每天10:30am起派籌，每60分鐘一組，每組名額8個。