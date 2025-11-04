熱門搜尋:
科技
2025-11-04 19:00:00

Apple陳列品限時激減優惠　iPhone只售$1899、iPad $1000有交易

Apple代理DG Lifestyle Store黃竹坑店將推出陳列品優惠。

Apple代理DG Lifestyle Store推出陳列品優惠，舊款Apple產品全數勁減，最平包括iPhone 13 $2000有找、iPad 10.9” Wi-Fi 64GB連Apple Pencil只售$1000！

iPad陳列品優惠一覽。 MacBook陳列品優惠一覽。 iPhone Air及MacBook Pro新品優惠一覽。 iPhone陳列品優惠一覽。 Apple Watch陳列品優惠一覽。 Beats耳機陳列品優惠一覽。

新舊款陳列品激減

iPad有多款新舊陳列品套裝都有特價，除了以上舊款，2024版的iPad Mini A17 Pro Wi-Fi 128GB只售$2599、2025版iPad最平$4000起。iPhone 15及16約有65折、iPhone 16 Pro約為75折，最新的iPhone Air都減$500。另外亦有多款Apple Watch、Beats耳機以陳列品特價發售，全新iPhone Air系列都減$300兼送原裝保護套，MacBook則略減數百至千元。

留意陳列品產品需排隊拿籌，將於本周五11月7日派發籌號，11月7日限定派發購買iPad、MacBook的籌號，11月8日限定派發購買iPhone、Apple Watch的籌號。每天10:30am起派籌，每60分鐘一組，每組名額8個。

每位入場人士限購一件Apple陳列品，餘下貨品將會於周六所有籌號時段完結後開放給Walk-In客人。優惠只限DG Lifestyle Store THE SOUTHSIDE分店，購買全新產品無需排隊可直接進門購買，活動詳情以官方公布為準。

DG Lifestyle Store
地址：黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE G46號鋪  
活動日期： 11月7-9日

