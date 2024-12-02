熱門搜尋:
破地獄 天氣 大熊貓 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-12-02 17:00:00

Apple 2025年春季新產品預告　預料全新iPhone SE、iPad 11將登場

分享：
傳聞指Apple將會在2025年春季推出全新iPhone SE。

傳聞指Apple將會在2025年春季推出全新iPhone SE。

adblk5

Apple剛剛發布了M4 Mac系列，包括全新iMac、Mac mini和MacBook Pro。雖然這些可能是今年最後的公告，但9to5Mac表示明年春天仍有許多新產品正在醞釀中，當中包括iPhone SE 4、iPad 11、M4 MacBook Air等等，相當值得果迷期待。

全新iPhone SE是Apple最親民的iPhone型號。（設計圖片，來源：9to5Mac） 在2022年Apple已為iPad進行一次更新。

iPhone SE 4

也許明年春天最重要的發布將是Apple最實惠的iPhone機型—全新iPhone SE。預計這將是 iPhone SE自2016年推出以來最大升級，使其與現代iPhone系列保持同步，但價錢更加相宜。有傳它最終將放棄主頁按鈕，採用與iPhone 14類似的新外形，並將採用USB-C連接埠。

iPad 11

Apple最便宜的iPad可能會在明年春天進行兩年多來的首次更新，主要重點是支援Apple Intelligence 。上一次iPad更新已有重新設計，因此應該不會有任何設計變化，但很可能會配備 A18晶片。

M4 MacBook Air

儘管這將是一次較小的更新，因為現在Apple為現有的M2和M3 MacBook Air型號添加了16GB RAM，但Apple在明年春天仍將在MacBook Air中採用新的M4晶片。不過9to5Mac預計除了晶片升級之外，不會有任何變化。

M3 iPad Air

據彭博社的Mark Gurman稱，iPad Air可能會在明年春天進行一次小更新，可能會配備M3晶片，以及專為iPad Air設計的全新妙控鍵盤。

adblk6
有傳Apple將發布首款智能家庭產品。（設計圖片，來源：9to5Mac）

有傳Apple將發布首款智能家庭產品。（設計圖片，來源：9to5Mac）

智能家庭展示

Apple首款帶有顯示器的智能家庭產品也預計在春季發布，這標誌著首款支援Apple Intelligence 的HomePod。預計將是一款更便宜、大約6吋的方形顯示器，既可以壁牆式安裝，也可以連接到揚聲器。

消息來源：9to5Mac

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 