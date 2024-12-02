Apple 2025年春季新產品預告　預料全新iPhone SE、iPad 11將登場

Apple剛剛發布了M4 Mac系列，包括全新iMac、Mac mini和MacBook Pro。雖然這些可能是今年最後的公告，但9to5Mac表示明年春天仍有許多新產品正在醞釀中，當中包括iPhone SE 4、iPad 11、M4 MacBook Air等等，相當值得果迷期待。

iPhone SE 4

也許明年春天最重要的發布將是Apple最實惠的iPhone機型—全新iPhone SE。預計這將是 iPhone SE自2016年推出以來最大升級，使其與現代iPhone系列保持同步，但價錢更加相宜。有傳它最終將放棄主頁按鈕，採用與iPhone 14類似的新外形，並將採用USB-C連接埠。

iPad 11

Apple最便宜的iPad可能會在明年春天進行兩年多來的首次更新，主要重點是支援Apple Intelligence 。上一次iPad更新已有重新設計，因此應該不會有任何設計變化，但很可能會配備 A18晶片。

M4 MacBook Air

儘管這將是一次較小的更新，因為現在Apple為現有的M2和M3 MacBook Air型號添加了16GB RAM，但Apple在明年春天仍將在MacBook Air中採用新的M4晶片。不過9to5Mac預計除了晶片升級之外，不會有任何變化。

M3 iPad Air

據彭博社的Mark Gurman稱，iPad Air可能會在明年春天進行一次小更新，可能會配備M3晶片，以及專為iPad Air設計的全新妙控鍵盤。