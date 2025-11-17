熱門搜尋:
科技
2025-11-17

Apple 2026-27年產品時間表　彭博爆料將有兩部重磅產品

Apple傳將在2026至27年推出iPhone Air 2和一款20週年紀念版iPhone。（相片來源：MacRumors）

據彭博爆料者Mark Gurman報道，Apple計劃在2027年分兩批發布第二代iPhone Air和一款20週年紀念版iPhone。

傳聞中的iPhone 18系列。（相片來源：Apple Hub）

2026年推iPhone 18

Mark Gurman在他的《Power On》簡訊中表示，下一代iPhone Air可能會在2027年3月左右發布，屆時還將推出標準版iPhone 18和低階版iPhone 18e。 20週年紀念版iPhone可能會在2027年9 月發布，他預計該設備將採用曲面玻璃螢幕，並將前置鏡頭隱藏在下方。

Mark Gurman同時預計蘋果將在2026年9月發布iPhone 18、iPhone 18 Pro Max和可折疊iPhone。上星期有報道稱，Apple工程師希望發布一款重新設計的iPhone Air，配備第二個後置鏡頭、重量可能會更輕、電池容量會更大，並且會像iPhone 17 Pro機型一樣配備均熱板散熱系統，可能會在2027年春季上市。

彭博指Apple可以在iPhone Air 2加入多一個鏡頭，但未必會這樣做。

iPhone Air 2非延期上市

Mark Gurman表示，為iPhone Air添加超廣角攝像頭技術上可行，但他認為這是一個奇怪的決定，因為該設備的功能平台已經相當擁擠，而且對於一款銷量不高的手機來說，這似乎有點費力。然而，像第二顆相機和更長的電池續航時間這樣的功能可能會讓iPhone Air更具引力，並提升其市場需求。

他認為iPhone Air 2的發布時間一直都是2027年，因此並不存在延遲，他預計將採用2nm晶片，以實現更快的性能和更長的電池續航時間。

雖然已有數份報道這顯示iPhone Air的需求量較低，據Mark Gurman透露Apple最初只預期這款設備能只會佔新款iPhone銷售量的「6-8%」。目前尚不清楚Apple是否實現了目標，但其內部預期可能較低，因此Apple仍有信心在2027年發布iPhone Air 2。

消息來源：MacRumors

