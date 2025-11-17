Apple 2026-27年產品時間表　彭博爆料將有兩部重磅產品

Mark Gurman同時預計蘋果將在2026年9月發布iPhone 18、iPhone 18 Pro Max和可折疊iPhone。上星期有報道稱，Apple工程師希望發布一款重新設計的iPhone Air，配備第二個後置鏡頭、重量可能會更輕、電池容量會更大，並且會像iPhone 17 Pro機型一樣配備均熱板散熱系統，可能會在2027年春季上市。

Mark Gurman在他的《Power On》簡訊中表示，下一代iPhone Air可能會在2027年3月左右發布，屆時還將推出標準版iPhone 18和低階版iPhone 18e。 20週年紀念版iPhone可能會在2027年9 月發布，他預計該設備將採用曲面玻璃螢幕，並將前置鏡頭隱藏在下方。

iPhone Air 2非延期上市

Mark Gurman表示，為iPhone Air添加超廣角攝像頭技術上可行，但他認為這是一個奇怪的決定，因為該設備的功能平台已經相當擁擠，而且對於一款銷量不高的手機來說，這似乎有點費力。然而，像第二顆相機和更長的電池續航時間這樣的功能可能會讓iPhone Air更具引力，並提升其市場需求。

他認為iPhone Air 2的發布時間一直都是2027年，因此並不存在延遲，他預計將採用2nm晶片，以實現更快的性能和更長的電池續航時間。

雖然已有數份報道這顯示iPhone Air的需求量較低，據Mark Gurman透露Apple最初只預期這款設備能只會佔新款iPhone銷售量的「6-8%」。目前尚不清楚Apple是否實現了目標，但其內部預期可能較低，因此Apple仍有信心在2027年發布iPhone Air 2。

消息來源：MacRumors