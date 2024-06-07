Apple Design Awards 2024設計獎得主　14款必裝App及遊戲（內附連結）

Apple揭曉本年度Apple Design Awards設計獎得主，表揚14款頂尖app與遊戲。七大獎項類別包括趣味體驗、多元包容、創新思維、互動交流、社會影響、視覺藝術，以及全新的空間運算類別。每一類別各有一款app與遊戲得獎，得主從42位決賽入圍者中脫穎而出，有部分更是免費。
趣味體驗
運用Apple技術，帶來令人難忘、引人入勝、舒適的升級體驗。
App：《Bears Gratitude》 開發者：Isuru Wanasinghe （澳洲）
《Bears Gratitude》是一種鼓勵用户擁抱誠實自省的簡易方法，這款日記app推動用戶培養日常感恩的習慣。 可愛的小白熊角色有助營造一種溫暖、日常的氛圍，陪伴用户順其自然地每日積累快樂。
遊戲：《New York Times Games》開發者：The New York Times Company （美國）
由《紐約時報》開發、提供多款小遊戲的《New York Times Games》，重新設計操作介面，同時擴展其遊戲目錄。新遊戲如《Connections》經精心校正，值得重玩。其優雅設計和操作簡易度，鼓勵眾人參與其中享受樂趣。
多元包容
以支持不同背景、能力及語言的人士，為各人帶來絕佳體驗。
App：《oko》 開發者：AYES （比利時）
《oko》以觸感反應及聲音提示向行人提供交通燈的狀態，對視障人士而言是一款非常實用的app。它充分運用「旁白」和「動態字體」等Apple技術，為關鍵的人身安全情景提供強而有力的解決方案。
遊戲：《Crayola Adventures》 開發者：Red Games Co. （美國）
《Crayola Adventures》以著名顏色筆品牌為靈感，是一款多姿多彩的冒險遊戲，為所有玩家帶來多種創作選擇。《Crayola Adventures》的角色選擇栩栩如生，提供不同膚色、能力、身形、代名詞以及遊戲的完整旁白。遊戲提供裝飾製作、解謎、閱讀故事書等多種活動，不同年齡層的用户均可盡情享受。
創新思維
以嶄新手法運用 Apple 各項技術，帶來最出色的使用體驗，使其在同類作品中脫穎而出。
App：《Procreate Dreams》開發者：Procreate （澳洲）
《Procreate Dreams》是一款設計工具，原版《Procreate》中種類繁多且為人熟悉的筆刷、手勢和支援PencilKit的操作，供各界創作人創作2D動畫。相關操作簡單易明，同時支援多點觸控互動及 Apple Pencil。這款app提供強勁動畫效果、音訊和影片，令用户的作品和藝術品栩栩如生。
遊戲：《Lost in Play》開發者：Happy Juice Games （以色列）
《Lost in Play》滿是可愛角色與有趣迷你遊戲，以童年的想像力與精心設計的謎題，為玩家帶來一場迷人冒險。這款點擊式遊戲的特點，在於其手繪圖像、簡單易學的互動方式，以及引人入勝的遊戲玩法，全程激發玩家孩子般的探索欲。
互動交流
為其平台度身訂造直覺化的用户介面，以及簡單易用的操作。
App：《Crouton》 開發者：Devin Davies （紐西蘭）
《Crouton》為用户提供簡潔而直觀的介面，用作儲存食譜、建立購物清單，以及在廚房展示工作步驟。以一系列輕鬆互動，讓用户得以專注於煮食。
遊戲：《Rytmos》 開發者：Floppy Club （丹麥）
《Rytmos》挑戰玩家用簡單的拖曳手勢建立路徑以解開謎題；每過一關，即為不斷進化的歌曲增添新元素。構思巧妙的入門教學，令遊戲玩法一目了然，而且手勢簡單有趣，即使遊戲越趨複雜亦無妨。
社會影響
運用別具意義的方式改善生活，同時帶出重要社會議題。
App：《Gentler Streak Fitness Tracker》 開發者：Gentler Stories （斯洛文尼亞）
《Gentler Streak》旨在改善每人的生活習慣，不論其身份、不論其所在位置。這款app顧及用戶身心健康下，提供樂觀向上、鼓舞人心的提醒與啓示。其健康數據經智能整理、順暢整合，協助用户周全地追蹤運動、休息及健康資訊。「每月摘要」介面中，用戶可得知其表現的歷來紀錄，強調聚焦個人進度。
遊戲：《The Wreck》 開發者：The Pixel Hunt （法國）
在視覺小說《The Wreck》中，玩家跟隨作家Junon的故事，Junon突然被送往醫院，下了一個決定，從此不止逆轉其命運，更永遠影響其家人。遊戲以深刻且牽動人心的故事，具說服力地反映了面對巨大壓力的情景；同時以細膩而有力的遊戲體驗，邀請玩家思考自身選擇。
視覺藝術
此類別得主設計出令人嘆為觀止的圖像、巧妙繪製的介面及高質素的動畫，賦予app別樹一幟、風格連貫的主題。
App：《Rooms》 開發者：Things, Inc. （美國）
《Rooms》為用戶提供空白空間，用以建立富想像力的場景、享受治癒系遊戲的平台，以及與其他玩家數以千計作品互動的社交空間。此app內的房間滿是令人愉悅的細節；而app的互動方式、聲音與視覺效果，於古靈精怪與引人入勝之間巧妙平衡。
遊戲：《Lies of P》 開發者：NEOWIZ （韓國）
《Lies of P》是一款富有想像力的冒險遊戲，重新演繹一段經典故事。玩家扮演由Geppetto創造的機械木偶，必須在一座摧受焚毁的城市中穿梭、在戰爭中求生，同時尋覓其創造者。遊戲畫面呈現了滿是美麗質感、細緻燈光與驚豔視覺效果的世界，而Mac的MetalFX upscaling與體積霧效果等度身訂造的視覺效果選項，讓用戶可根據自己喜好設計遊戲風格。
空間運算
今年新增的項目，主要是Vision Pro的app及遊戲，表揚其卓越工藝，帶來非凡空間體驗。
App：《djay》 開發者：algoriddim GmbH （德國）
《djay》是一種在空間環境中與音樂互動的全新方式。以獨創技術與沉浸度，為用户帶來高質音效與音樂混音的無窮創意。此app提供高質素唱盤、奪目的互動效果面版，以及一系列精心設計的混音環境，包括夜色沙漠及滿是跳舞機械人的太空休息室。
遊戲：《Blackbox》 開發者：Shapes and Stories （美國）
Apple Vision Pro 上的《Blackbox》挑戰用户思考空間畫布上的每一角落。玩家在這款遊戲中，處處遇上引人入勝的謎題與巧妙彩蛋。遊戲滿是精彩細節，隨著謎題的謎底在玩家四周慢慢揭開，滿足玩家好奇心的同時，每次解謎有如學習新魔術。