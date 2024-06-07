Apple Design Awards 2024設計獎得主　14款必裝App及遊戲（內附連結）

2024年度Apple Design Awards設計獎得主共有14款頂尖app與遊戲。

Apple揭曉本年度Apple Design Awards設計獎得主，表揚14款頂尖app與遊戲。七大獎項類別包括趣味體驗、多元包容、創新思維、互動交流、社會影響、視覺藝術，以及全新的空間運算類別。每一類別各有一款app與遊戲得獎，得主從42位決賽入圍者中脫穎而出，有部分更是免費。

趣味體驗 運用Apple技術，帶來令人難忘、引人入勝、舒適的升級體驗。 App：《Bears Gratitude》 開發者：Isuru Wanasinghe （澳洲）

《Bears Gratitude》是一種鼓勵用户擁抱誠實自省的簡易方法，這款日記app推動用戶培養日常感恩的習慣。 可愛的小白熊角色有助營造一種溫暖、日常的氛圍，陪伴用户順其自然地每日積累快樂。 遊戲：《New York Times Games》開發者：The New York Times Company （美國）

由《紐約時報》開發、提供多款小遊戲的《New York Times Games》，重新設計操作介面，同時擴展其遊戲目錄。新遊戲如《Connections》經精心校正，值得重玩。其優雅設計和操作簡易度，鼓勵眾人參與其中享受樂趣。

多元包容 以支持不同背景、能力及語言的人士，為各人帶來絕佳體驗。 App：《oko》 開發者：AYES （比利時）

《oko》以觸感反應及聲音提示向行人提供交通燈的狀態，對視障人士而言是一款非常實用的app。它充分運用「旁白」和「動態字體」等Apple技術，為關鍵的人身安全情景提供強而有力的解決方案。 遊戲：《Crayola Adventures》 開發者：Red Games Co. （美國）

《Crayola Adventures》以著名顏色筆品牌為靈感，是一款多姿多彩的冒險遊戲，為所有玩家帶來多種創作選擇。《Crayola Adventures》的角色選擇栩栩如生，提供不同膚色、能力、身形、代名詞以及遊戲的完整旁白。遊戲提供裝飾製作、解謎、閱讀故事書等多種活動，不同年齡層的用户均可盡情享受。



創新思維 以嶄新手法運用 Apple 各項技術，帶來最出色的使用體驗，使其在同類作品中脫穎而出。 App：《Procreate Dreams》開發者：Procreate （澳洲）

《Procreate Dreams》是一款設計工具，原版《Procreate》中種類繁多且為人熟悉的筆刷、手勢和支援PencilKit的操作，供各界創作人創作2D動畫。相關操作簡單易明，同時支援多點觸控互動及 Apple Pencil。這款app提供強勁動畫效果、音訊和影片，令用户的作品和藝術品栩栩如生。 遊戲：《Lost in Play》開發者：Happy Juice Games （以色列）

《Lost in Play》滿是可愛角色與有趣迷你遊戲，以童年的想像力與精心設計的謎題，為玩家帶來一場迷人冒險。這款點擊式遊戲的特點，在於其手繪圖像、簡單易學的互動方式，以及引人入勝的遊戲玩法，全程激發玩家孩子般的探索欲。

互動交流 為其平台度身訂造直覺化的用户介面，以及簡單易用的操作。 App：《Crouton》 開發者：Devin Davies （紐西蘭）

《Crouton》為用户提供簡潔而直觀的介面，用作儲存食譜、建立購物清單，以及在廚房展示工作步驟。以一系列輕鬆互動，讓用户得以專注於煮食。 遊戲：《Rytmos》 開發者：Floppy Club （丹麥）

《Rytmos》挑戰玩家用簡單的拖曳手勢建立路徑以解開謎題；每過一關，即為不斷進化的歌曲增添新元素。構思巧妙的入門教學，令遊戲玩法一目了然，而且手勢簡單有趣，即使遊戲越趨複雜亦無妨。