Apple Final Cut Pro 11全新AI剪片功能　可自動生成字幕、空間影片剪接

Apple推出Final Cut Pro 11及iPad版Final Cut Pro 2.1。

Apple推出具備智能新功能的Final Cut Pro 11，以及iPad版Final Cut Pro、Final Cut Camera與 Logic Pro亦有不少更新。Mac版Final Cut Pro 11提供「Magnetic Mask」與備受期待的「Transcribe to Captions」等新工具，同時支援Apple Vision Pro直接匯入、剪接及傳送「空間影片」項目。

Final Cut Pro 11 AI功能 Final Cut Pro 11推出易用的「Magnetic Mask」、「Transcribe to Captions」、空間影片剪接，以及一系列節省時間的工具。全新人工智能工具「Magnetic Mask」，剪接師可輕鬆分隔影片片段中的人物與物件，而無需用上綠幕或更耗時的轉描技術。「Transcribe to Captions」功能則可運用Apple訓練的大型語言模型轉錄口語音訊，在時間軸中自動生成隱藏字幕。 其他新功能包括「Smart Conform」，輕鬆製作方形或垂直影片格式的項目，方便在社交媒體出帖。「Enhance Light and Color」可自動改進影片或靜態影像的色彩、色彩平衡、對比及亮度。 「Smooth Slo-Mo」可生成及混合影片不同影格，包括4K120 fps錄製的影片，達致最高質素的畫面流暢度。「Voice Isolation」可增強語音，同時減少現場收錄音訊的背景噪音。

Mac版Final Cut Pro 11可於Apple Vision Pro直接匯入、剪接及傳送「空間影片」項目。

「空間影片」剪接功能 Final Cut Pro 11現支援Apple Vision Pro「空間影片」的剪接工作，可匯入影片素材與添加特效、色彩校正，及以標題突顯相關剪接項目。可選擇不同檢視模式，在Mac顯示器上預覽左眼和右眼視角。 「Mac 虛擬顯示器」下，用戶可將剪接內容帶入Apple Vision Pro。今年稍後時間更會擴展至全新全景尺寸，以創巨型32:9超廣闊曲面顯示器，相當於並排放置兩部5K顯示器。「空間影片」可直接匯出至用户的「相片」圖庫，以便用户立即以Apple Vision Pro觀看。

iPad版Final Cut Pro 2.1新功能 Apple晶片支援「Enhance Light and Color」智能功能，只需一簡單步驟，即可改進影片或靜態影像的色彩、色彩平衡、對比及亮度。Apple Pencil Pro和精妙鍵盤的觸感反應下，剪裁片段、移動媒體素材、瀏覽時間軸，以及調整預覽片段大小至吸附點時，會感受到輕微振動。 其他實用的改進工作流程功能，包括全新垂直撥動手勢，可用於放大或縮小時間軸中的片段高度；能夠在Picture in Picture模式中，動態調整預覽片段的大小和位置；以及為 iPhone 16 Pro錄製的90 fps、100 fps和120 fps片段提供時間軸支援。 iPad「Live Drawing」的全新Inks工具提供全新水彩、蠟筆、鋼筆和單色筆選項，可在影片增添更多動畫。 經擴展的內容資料庫，加入全新過場效果的樣板、調色預設設定和動態音樂；以及運用Picture in Picture及Callout特效，輕易突顯及疊加視覺效果。

Final Cut Camera助用户運用滾轉和傾斜指示器精確構圖。

Final Cut Camera Final Cut Camera 1.1更新能在獨立運作或「Live Multicam」中截取Log編碼的HEVC影片，可縮減檔案大小與更長的錄製時間。 Final Cut Camera亦讓用户得以在Log中錄製時啟用Look Up Table (LUT)，以Apple Log LUT展示SDR或HDR中原始畫面。另外Final Cut Camera引入十字準線指示器，助用户運用滾轉和傾斜指示器精確構圖。 即日起，Final Cut Pro 11以免費軟件更新形式向現有用户提供；新用户可經Mac App Store購買，售價為$2,288。新用户可下載Final Cut Pro以享90日免費試用。iPad版Final Cut Pro 2.1同樣以免費軟件更新形式向現有用户提供，App Store價格為每月$38或每年$380，新用户可享一個月免費試用。Final Cut Camera 1.1則為免費獨立app。