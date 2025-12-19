Apple Fitness+實試　追蹤即時數據、運動健身更好玩（有片）

Apple Fitness+現已登陸香港，可以免費試玩一個月。

Apple Fitness+於12月15日正式在香港登場，這項付費服務為一項影片健身及運動課程，可經 iPhone、iPad和Apple TV使用，而且可在Apple Watch、AirPods Pro 3查看或收聽實時個人數據及資訊。今次試玩了不同課程，確實可提升到運動的動力！

Apple Fitness+上有不同組合的主題課程及計劃可以參與。

主題運動計劃 即使不是經常運動的人，或者未必有興趣參加健身課堂，Apple Fitness+是一個不錯的替代。雖然只有12種運動，包括肌力訓練、瑜伽、高強度間歇訓練、普拉提、舞蹈、踩單車、踢拳和冥想等，不過卻有針對不同主題或目的的課程設計，例如匹克球力量訓練、為跑手而設的瑜伽、滑雪訓練及長者運動等，由專業運動員及教練主理。另外亦可以自訂課程及計劃，相當有彈性。

即時顯示心率、卡路里消耗 試在健身室玩踩單車、跑步、划艇等課程，亦在家中嘗試冥想及瑜伽。每集體能訓練單集長度從5分鐘至45分鐘不等，可根據自己體能挑選。課程中亦有熱身、輕鬆以及較有挑戰性的分段，更可進入狀態。聽著Taylor Swift或K-Pop等流行曲以及各種振奮的音樂，又有「教練」帶領及鼓勵，做運動更加有趣。 運動期間可在屏幕左上角，以及Apple Watch上看到實時的個人數據，例如心率、卡路里消耗量、「健身記錄」圓圈的進度及「Burn Bar」等，更清晰了解運動效果。除了iPhone，亦可在iPad及Apple TV上使用，即使在戶外或家中都可使用。

跑步步行Podcast 個人特別喜歡「跑步樂」及「步行樂」，在步行中除了可記錄健康數據，同時可以一邊走，一邊聆聽名人分享的故事、相片與歌曲，包括Cynthia Erivo、Daddy Yankee、Camila Cabello、劉思慕、Shawn Mendes等。「跑步樂」更有不同教練分享各地方的地標及知識，亦會播放歌曲，就如聆聽跑步主題Podcast一樣。試聽一級方程式賽車手角田裕毅，十多分鐘的路程，聽他的個人生涯的趣事，而且更細聽到他的腳步聲，就像與自己同行一樣。 Apple Fitness+訂閱服務價格為每月$58或每年$468，可與最多5位家庭成員共享，現在更有一個月免費試用，或購買Apple Watch、iPhone、iPad、Apple TV、AirPods Pro 3或Powerbeats Pro 2，即享免費試用Apple Fitness+ 3個月。