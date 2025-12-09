Apple Fitness+運動月費服務即將登場　體能訓練影片整合Apple Watch、AirPods數據

Apple Fitness+健身與健康服務將於12月15日香港登場。

Apple宣布健身與健康服務Apple Fitness+將於12月15日香港登場，最新擴展下全球49個國家與地區的用户計均可使用，包括香港市場在內，為Apple Fitness+推出5年以來最大規模的擴展計劃。

12款體能訓練課程 用户均可經iPhone、iPad和Apple TV，體驗Apple Fitness+提供的12種不同體能訓練類型，包括肌力訓練、瑜伽、高強度間歇訓練 (HIIT)、普拉提、舞蹈、踩單車、踢拳和冥想。影片每集體能訓練單集長度從5分鐘至45分鐘不等。 運用Apple Watch並配合AirPods Pro 3，直接在螢幕上查看個人數據，例如心率、卡路里消耗量、「健身記錄」圓圈的進度及「Burn Bar」，讓用户可與其他完成相同體能訓練的用户相比較。 Apple Fitness+的「Custom Plans」功能會根據用户的體能訓練和冥想偏好，包括最常完成的活動、時長、教練、音樂等，自動制定度身訂造的時間表。另外亦可聆聽Apple Music中激勵人心的音樂邊做體能訓練。

Apple Fitness+服務一覽 「Custom Plans」讓用户更輕易跟上度身訂造的時間表。「Stay Consistent」提供配合用户日常習慣的預設時間表。「Push Further」為有意追求挑戰的用户增加體能訓練時間或訓練節數。「Get Started」為Apple Fitness+新用户提供預設計劃，內容根據用户首次開始享用訂閱服務時所選的活動或當下熱門活動而定。 「主打明星」系列專以單一藝人創製完整體能訓練歌單，收錄全球不同頂尖藝人的音樂作品，包括Taylor Swift、Beyoncé、BTS、Selena Gomez、Coldplay等等。 「步行樂」為Apple在iPhone和Apple Watch上的音訊體驗，旨在鼓勵用户多步行，讓其一邊走，一邊聆聽全球最具魅力與影響力人士分享的故事、相片與歌曲，包括Cynthia Erivo、Daddy Yankee、Camila Cabello、Jane Fonda、劉思慕、Shawn Mendes等等，最新單集嘉賓為一級方程式賽車手角田裕毅。 「Collections」匯聚一系列從Apple Fitness+ 資料庫精心編選的體能訓練與冥想課程，協助用户達成目標或尋找符合興趣的體能訓練，包括「Run Your First 5K」、「Pilates for More Than Your Core」、「No Shoes Workouts」、「So Fresh!」以及「90s Dance」等。 用户可探索12種獨特冥想主題，包括「平靜心情」、「一夜好睡」和「聲療」，相關課程提供易於掌握的技巧，助用户煥發精神、與自己和他人建立更深厚的連繫，並在一天之中享受更多平靜時刻。

Apple Fitness+提供訂閱服務，香港價格為每月$58或每年$468。

價格及上市時間 Apple Fitness+提供訂閱服務，價格為每月$58或每年$468，可與多達5位家庭成員共享。凡於Apple或Apple授權經銷商購買全新Apple Watch、iPhone、iPad、可運行最新操作系統軟件的Apple TV、AirPods Pro 3或Powerbeats Pro 2，即享免費試用Apple Fitness+三個月。 Apple Fitness+須使用運行iOS 16.1或更新版本的iPhone 8或更新型號；或使用運行watchOS 7.2或更新版本的Apple Watch Series 3或更新型號，並已配對運行iOS 14.3或更新版本的iPhone 6s或更新型號。