Apple Intelligence支援廣東話及繁體中文　實試即時翻譯、摘要等新功能

iOS 26.1現已上架，同時Apple Intelligence終於正式支援繁體中文，最驚喜是連廣東話都支援，即使口語都用到！早前已測試過部分新功能例如「即時翻譯」、利用廣東話指令製作Genmoji、書寫工具及電郵摘要等，實試後效果不錯，運算快亦準確，只需更新到最新iOS 26.1版本即可使用，完全用盡Apple Intelligence的AI功能。
iOS 26.1 Beta測試版
要使用Apple Intelligence繁體中文版，首先要下載iOS 26.1，使用時需確保裝置語言及Siri語言同為中文（廣東話香港）。不過受制於ChatGPT未能在港使用，因此部分要用到ChatGPT的功能例如更深入的查詢就暫未可用。
Genmoji 與「影像樂園」
現在可以結合表情符號和廣東話描述製作全新Genmoji，「影像樂園」亦可利用廣東話指令生成圖像，實試效果不錯，生成速度亦快，不過就未能使用ChatGPT新風格。
書寫工具及摘要
Apple Intelligence的書寫工具可以利用廣東話指令，將文章改寫成不同風格，改寫後都仍然是廣東話，例如我哋、嘅、嚟等口語字眼都生成到，更有親切感。
另外摘要亦可以將電郵、訊息等寫成摘要顯示，寫出郵件內容重點，可以一眼閱讀更加方便。實試摘要準確，不過就較為簡略一點。
Visual Intelligence更聰明
另一個重點功能為視覺智能Visual Intelligence，今代帶來更新，除了可以在搜尋iPhone螢幕上內容，同時亦懂得撮要和翻譯文字，而且只需點按一下，即可將iPhone螢幕上傳單的活動新增至日曆。
即時翻譯中文
既然支援更多語言，即時翻譯自然是最重要的功能之一，實試訊息翻譯，可以將西班牙文訊息秒變中文，輸入中文亦會自動變成西班牙文。利用AirPods亦可以使用即時翻譯，開啟翻譯app，然後就可以將聽到的語言在播放中文，不過暫時仍是普通話而非廣東話。
保障私隱安全
留意部分新功能如Workout Buddy、Wallet的「訂單追蹤」暫時只支援英文。驅動Apple Intelligence模型大部分都在裝置內運行，更複雜指令及更多智能功能則使用「私密雲端計算」，將 iPhone的私隱與安全延伸至雲端，用户資料因而不會儲存或分享予Apple，只會用以完成用户指令。獨立專家可以檢視於Apple晶片伺服器上運行的程式碼，時刻驗證此私隱承諾。