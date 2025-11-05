Apple Intelligence支援廣東話及繁體中文　實試即時翻譯、摘要等新功能

Apple Intelligence即將支援廣東話及繁體中文。

iOS 26.1現已上架，同時Apple Intelligence終於正式支援繁體中文，最驚喜是連廣東話都支援，即使口語都用到！早前已測試過部分新功能例如「即時翻譯」、利用廣東話指令製作Genmoji、書寫工具及電郵摘要等，實試後效果不錯，運算快亦準確，只需更新到最新iOS 26.1版本即可使用，完全用盡Apple Intelligence的AI功能。

iOS 26.1 Beta測試版 要使用Apple Intelligence繁體中文版，首先要下載iOS 26.1，使用時需確保裝置語言及Siri語言同為中文（廣東話香港）。不過受制於ChatGPT未能在港使用，因此部分要用到ChatGPT的功能例如更深入的查詢就暫未可用。

Genmoji 與「影像樂園」 現在可以結合表情符號和廣東話描述製作全新Genmoji，「影像樂園」亦可利用廣東話指令生成圖像，實試效果不錯，生成速度亦快，不過就未能使用ChatGPT新風格。

書寫工具及摘要 Apple Intelligence的書寫工具可以利用廣東話指令，將文章改寫成不同風格，改寫後都仍然是廣東話，例如我哋、嘅、嚟等口語字眼都生成到，更有親切感。 另外摘要亦可以將電郵、訊息等寫成摘要顯示，寫出郵件內容重點，可以一眼閱讀更加方便。實試摘要準確，不過就較為簡略一點。

Visual Intelligence更聰明 另一個重點功能為視覺智能Visual Intelligence，今代帶來更新，除了可以在搜尋iPhone螢幕上內容，同時亦懂得撮要和翻譯文字，而且只需點按一下，即可將iPhone螢幕上傳單的活動新增至日曆。

實試Apple Intelligence即時翻譯，會以普通話作語音播放。

即時翻譯中文 既然支援更多語言，即時翻譯自然是最重要的功能之一，實試訊息翻譯，可以將西班牙文訊息秒變中文，輸入中文亦會自動變成西班牙文。利用AirPods亦可以使用即時翻譯，開啟翻譯app，然後就可以將聽到的語言在播放中文，不過暫時仍是普通話而非廣東話。



驅動Apple Intelligence模型大部分都在裝置內運行。