Apple iPhone拍易收香港實試　搭的士、市集支付更快更安全

Apple「iPhone拍易收」（Tap to Pay on iPhone）正式於香港登場。

Apple早前公布在香港正式推出「iPhone拍易收」（Tap to Pay on iPhone），香港大小企業及商戶，只需要利用一部iPhone即可進行免觸式感應收款。現在本地已有飲食集團旗下的咖啡店及餐廳、期間限定的市集活動以，及個別的士司機提供這項服務。

一拍即收款 使用「iPhone拍易收」要求簡單，商户只需以運行最新iOS版本的iPhone 11或更新型號，經所支援的iOS app，即可啟用「iPhone拍易收」接受免觸式感應付款。結帳時顧客跟平時付款沒有分別，可使用免觸式感應信用卡與扣帳卡、iPhone、Apple Watch或其他數碼銀包，靠近商户的 iPhone，即可經NFC安全完成交易，無需額外硬件下，商户可隨時隨地接受付款。 Apple跟4個支付平台包括Adyen、Global Payments、KPay與SoéPay合作，為香港第一批提供「iPhone 拍易收」服務的合作夥伴。「iPhone拍易收」支援Apple Pay及其他電子銀包如Alipay、WeChat Pay、Google Pay等等，免觸式感應信用卡與扣帳卡亦包括American Express、JCB、Mastercard、UnionPay和Visa。 1O1O作為網絡供應商，除可提供iPhone硬件、SIM卡外，亦成立了專業團隊協助。在初次設置時，商戶應該在1小時內已經可以開通服務。而且更可以eSIM在iPhone 16e及iPhone 17系列使用，更免卻實體SIM卡的麻煩。

實體信用卡可用 實際試用，作為顧客其實流程跟平時付款沒有太大分別，同樣可用Apple Pay或實體信用卡，拍在商戶的iPhone上面，數秒已可完成交易。如需要單據的話，則可以要求商戶提供QR碼，一掃即可顯示電子版收據，能螢幕截圖儲存，不用實體紙張更方便環保。 商戶方面，LUBUDS餐飲集團負責人稱「iPhone拍易收」可以一機多用，同時收款、播歌等，不需額外添置器材，節省空間；設置及使用上亦簡易，一般懂得用智能手機的職員都可操作。未來將會在更多餐廳如外賣專門店、酒吧等再試行，相信對提升收款效率都有幫助。 對於一些特別快閃活動如市集，不需申請傳統的POS機，更加快捷方便。西九聖誕市集則是首次運用「iPhone拍易收」的活動，部分商戶都以iPhone來收款，效率在人流快速運轉的市集來說相當重要，檔主亦表示這項服務能提供多個支付選擇，客人覺得新奇亦有樂意試用，速度視乎環境，都可以接受；而且Apple Pay安全性高，收付過程亦感覺安心。

付款過程保密 坐的士同樣加便利，以往司機大多只收現金或八達通，現在只需有一部iPhone即可以電子支付收車費，乘客亦同樣得益。不過並非全車隊已有此服務，要留意車門是否貼上「iPhone拍易收」標記。 「iPhone拍易收」下，顧客付款資料與Apple Pay同一技術保護，確保其付款過程安全且保密。所有經「iPhone拍易收」的交易，均以Secure Element運算及加密，Apple不會知悉相關交易內容及買家身份，亦不會在裝置或Apple伺服器上儲存卡號碼或交易資料，個人敏感資料不會流出及洩露。