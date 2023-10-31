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科技
2023-10-31 18:32:00

Apple M3丨蘋果今晨舉行Scary Fast發布會 推出搭載M3晶片MacBook Pro及24吋iMac

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Apple推出配備M3系列晶片的全新MacBook Pro。

Apple推出配備M3系列晶片的全新MacBook Pro。

以「Scary Fast」為主題，Apple今晨舉行發布會，一如坊間預期官方發表採用新一代3納米製程M3、M3 Pro及M3 Max晶片。而隨著新M3系列晶片登場，配備新SoC的MacBook Pro與iMac也緊隨應市。採用全新太空黑配色的14吋及16吋MacBook Pro，以及具備7種繽紛配色的24吋iMac一體式桌面電腦，今日起接受預訂，同樣11月7日下周二陸續出貨。

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Apple同時推出3款以3納米製程的晶片：M3、M3 Pro及M3 Max。 全新GPU提供「動態快取」、硬件加速光線追蹤與網格著色等新功能。

Apple M3丨CPU較M2系列快30% GPU亦較M2系列快15%

作為蘋果第三代自家製晶片，M3全系列包括8核CPU+10核GPU與250億個電晶體的M3；12核CPU+18核GPU與370億個電晶體的M3 Pro，以及最高階、16核CPU+40核GPU與920億個電晶體的M3 Max。全系列支援高達128GB統一記憶體，而且新一代GPU速度更快、更有效率，並引入「動態快取」新技術，首度為Mac帶來如硬件加速光線追蹤和網格著色等彩現功能。官方表示，M3系列的彩現速度較初代M1系列相比快達2.5倍，而CPU高效核心及節能核心及神經網絡引擎，則分別較M2系列快30%和15%。再者，全新媒體引擎現在支援AV1編碼，串流影片更優質。

14吋新MacBook Pro可選M3、M3 Pro及M3 Max；16吋版本則不可選M3晶片。 全新太空黑配色登場。 機身設計form factor與上代無異。 配備 M3 的 14 吋 MacBook Pro 售價由 HK$ 12,999 起，教育版售價由 HK$ 12,199 起；配備 M3 Pro 的 14 吋 MacBook Pro 售價由 HK$ 15,999 起，教育版售價由 HK$ 14,799 起；16 吋 MacBook Pro售價由 HK$ 19,999 起，教育版售價由 HK$ 18,399 起。

M3 MacBook Pro丨售12,999港元起 配備M3 Pro或M3 Max可選太空黑新色

搭載M3的14吋MacBook Pro非常適合處理日常事務，遊戲中的效能表現亦穩定持久，非常適合創作人、學生和企業家；而採用M3 Pro或M3 Max的14吋和16吋MacBook Pro效能更強大，為程式編寫人員、創作人和研究人員等用家處理更複雜的工作流程。而且M3 Pro和M3 Max型號更提供全新太空黑款式，官方指採用破格化學成分，可形成陽極密封，大大減少指紋沾於機身 。

M3的14 吋MacBook Pro售12,999港元起；配備M3 Pro的14吋和16吋MacBook Pro分別售15,999起和19,999港元起。即日起接受訂購，11月7日下周二起發售。

24吋iMac備有7種配色選擇。

M3 iMac丨效能表現快2倍 仲有7種顏色選擇

隨新M3晶片上陣，超薄設計結合寬廣4.5K Retina顯示器的24吋iMac，配備8核GPU版本售價由僅9,999港元起，備有綠、粉紅、紫、藍與銀色可供選購；配備10核GPU的iMac，則售11,499港元起，備有綠、黃、橙、粉紅、紫、藍與銀色7種選擇。官方表示與上一代24吋iMac相比，Safari的速度提升30%、《Microsoft Excel》等生產力app的速度提升30%、遊戲載入速度更快，用家可體驗快達50%的幀率。全新iMac今日起接受訂購，同樣11月7日下周二起發售。

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