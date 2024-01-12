Apple Music Classical 香港版1月23日推出 貝多芬、巴哈等500萬首古典樂現設預訂

Apple Music 古典樂 香港版1月23日推出 貝多芬、巴哈等500萬首經典現設預訂

愛用 iPhone 、iPad等 iOS 裝置聽歌用家有福了，蘋果Apple 宣佈將推出《Apple Music 古典樂》(Apple Music Classical) App，為 Apple Music 訂戶提供更全面古典樂播放頻道服務。香港版 iOS 已開放預訂《Apple Music 古典樂》，確認在 1 月 23 日正式推出。超過500萬首經典音樂包括貝多芬、柴可夫斯基、巴哈、蕭邦都可利用 iPhone 、iPad、Android 裝置上收聽，並設192kHz/24bit 靚聲。