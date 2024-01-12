Apple Music Classical 香港版1月23日推出 貝多芬、巴哈等500萬首古典樂現設預訂

愛用 iPhone 、iPad等 iOS 裝置聽歌用家有福了，蘋果Apple 宣佈將推出《Apple Music 古典樂》(Apple Music Classical) App，為 Apple Music 訂戶提供更全面古典樂播放頻道服務。香港版 iOS 已開放預訂《Apple Music 古典樂》，確認在 1 月 23 日正式推出。超過500萬首經典音樂包括貝多芬、柴可夫斯基、巴哈、蕭邦都可利用 iPhone 、iPad、Android 裝置上收聽，並設192kHz/24bit 靚聲。
據 蘋果香港 App Store 資訊，檔案大小為 18.3MB 的香港版《Apple Music 古典樂》App 已開放預訂，並將在1月23日正式推出；《Apple Music 古典樂》 將兼容 iOS 15.4、ipadOS 15.4 及以上版本，不過首論兼容語言未支援中文語系。《Apple Music 古典樂》App 將以串流方式提供音樂播放功能，使用者須訂閱 Apple Music 服務。
Apple Music Classical古典樂 音質192kHz/24bit
《Apple Music 古典樂》App 提供逾500萬首古典音樂曲目，當中有12萬首作品、2萬名作曲家，兼具新發行作品、各首經典名作，以至數千張獨家專輯。串流音源將對應高達 192kHz/24bit 高解析度保真壓縮最佳音質，同時亦支援 Dolby Atmos 全景聲空間音訊，及支援 AirPlay 以對應無線裝置播放音樂。蘋果花了超過7年時間處理，亦與多個著名樂團合作。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載