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科技
2024-01-11 10:45:00

Apple Music Classical 香港版1月23日推出 貝多芬、巴哈等500萬首經典現設預訂

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Apple Music 古典樂 香港版1月23日推出 貝多芬、巴哈等500萬首經典現設預訂

Apple Music 古典樂 香港版1月23日推出 貝多芬、巴哈等500萬首經典現設預訂

愛用 iPhone 、iPad等 iOS 裝置聽歌用家有福了，蘋果Apple 宣佈將推出《Apple Music 古典樂》(Apple Music Classical) App，為 Apple Music 訂戶提供更全面古典樂播放頻道服務。香港版 iOS 已開放預訂《Apple Music 古典樂》，確認在 1 月 23 日正式推出。超過500萬首經典音樂包括貝多芬、柴可夫斯基、巴哈、蕭邦都可利用 iPhone 、iPad、Android 裝置上收聽，並設192kHz/24bit 靚聲。

Apple Music 古典樂香港版預計2024年1月23日推出 Apple Music 古典樂需要以下資料處理 Apple Music 古典樂需要iOS 15.4 或以上版本。

據 蘋果香港 App Store 資訊，檔案大小為 18.3MB 的香港版《Apple Music 古典樂》App 已開放預訂，並將在1月23日正式推出；《Apple Music 古典樂》 將兼容 iOS 15.4、ipadOS 15.4 及以上版本，不過首論兼容語言未支援中文語系。《Apple Music 古典樂》App 將以串流方式提供音樂播放功能，使用者須訂閱 Apple Music 服務。

Apple Music 古典樂香港版常見問題，Android用戶也可使用 Apple Music 古典樂香港版常見問題 Apple Music 古典樂香港版常見問題 Apple Music 古典樂香港版常見問題

Apple Music 古典樂 音質192kHz/24bit

《Apple Music 古典樂》App 提供逾500萬首古典音樂曲目，當中有12萬首作品、2萬名作曲家，兼具新發行作品、各首經典名作，以至數千張獨家專輯。串流音源將對應高達 192kHz/24bit 高解析度保真壓縮最佳音質，同時亦支援 Dolby Atmos 全景聲空間音訊，及支援 AirPlay 以對應無線裝置播放音樂。蘋果花了超過7年時間處理，亦與多個著名樂團合作。

Apple Music 古典樂連結

Apple Music 古典樂Android版連結

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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