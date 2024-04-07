Apple Pencil 3有傳即將推出　將加入全新擠壓手勢

Apple Pencil 3可能快面世！外媒9to5Mac聲稱，預計Apple即將推出新款iPad Pro和iPad Air型號的同時，正在為平板電腦開發新配件，證實是新款觸控筆Apple Pencil 3，並且將具備一種新的「擠壓」手勢。

全新擠壓手勢

早前發布給開發者的iPadOS 17.5 beta代碼中，9to5Mac發現了Apple Pencil的一種新擠壓手勢。這個手勢可以用於快速互動，例如添加形狀、簽名、貼紙或文字欄位。他們推測這個手勢將透過按壓Apple Pencil的表面來觸發。

Apple Pencil 2只支援在某些應用中雙擊手勢來切換不同工具，表面上沒有壓力感測器，只限於筆尖上。因此在iPadOS 17.5 beta中發現的新擠壓手勢，很大可能是為尚未發布的Apple Pencil 3而準備。