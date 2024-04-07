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科技
2024-04-07 11:00:00

Apple Pencil 3有傳即將推出　將加入全新擠壓手勢

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Apple Pencil 3可能與新款iPad一同登場。

Apple Pencil 3可能與新款iPad一同登場。

Apple Pencil 3可能快面世！外媒9to5Mac聲稱，預計Apple即將推出新款iPad Pro和iPad Air型號的同時，正在為平板電腦開發新配件，證實是新款觸控筆Apple Pencil 3，並且將具備一種新的「擠壓」手勢。

Apple Pencil 3有機會支援新擠壓手勢，用作更快的互動。

Apple Pencil 3有機會支援新擠壓手勢，用作更快的互動。

全新擠壓手勢

早前發布給開發者的iPadOS 17.5 beta代碼中，9to5Mac發現了Apple Pencil的一種新擠壓手勢。這個手勢可以用於快速互動，例如添加形狀、簽名、貼紙或文字欄位。他們推測這個手勢將透過按壓Apple Pencil的表面來觸發。

Apple Pencil 2只支援在某些應用中雙擊手勢來切換不同工具，表面上沒有壓力感測器，只限於筆尖上。因此在iPadOS 17.5 beta中發現的新擠壓手勢，很大可能是為尚未發布的Apple Pencil 3而準備。

如未來的Apple Pencil磁性筆尖可更換，是否代表使用壽命更長或是推出不同筆頭？

如未來的Apple Pencil磁性筆尖可更換，是否代表使用壽命更長或是推出不同筆頭？

筆尖可更換

早前9to5Mac亦發現尋找應用程式可支援仍未推出的新Apple Pencil，加上iPadOS 17.4引入了PencilKit API的新版本，開發者可以使他們的應用程式與Apple Pencil相容。Apple尚未透露PencilKit 3增加了哪些新功能，有些傳言表明Apple Pencil 3將支援可更換的磁性筆尖。

消息來源：9to5Mac

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