Apple、Samsung及華為鼎足而立　2026年摺機市場大爆發

另一方面，SAMSUNG憑藉其全新三摺疊機型Galaxy Z TriFold持續拓展市場。該機型被視為HUAWEI Mate XT系列的直接競爭對手，搭載多項創新技術。報告預測，受惠於首款三摺疊手機的市場需求，SAMSUNG明年在摺疊領域的年成長率可望達到30%。

IDC客戶裝置部門副總裁Francisco Jeronimo指出，APPLE進入摺疊市場將成為關鍵轉捩點，大幅提升消費者關注度，推動摺疊裝置邁向主流。報告預期，首款 iPhone Fold的推出將成為2026年摺疊市場高速成長的核心動力。

國際數據公司（IDC）最新報告顯示，華為、SAMSUNG及APPLE將在摺疊手機市場展開三方競爭，推動該品類加速成長。APPLE首款摺疊iPhone預計於2026年面世，有望帶動市場進入爆發期。

華為則將在2026年進入新一輪成長階段，關鍵在於其自主研發的HarmonyOS作業系統。IDC 分析，此舉將帶動HUAWEI Mate、Pura及Nova系列摺疊手機出貨量於明年實現倍增，大幅擴展用戶基礎。

年增率可望攀升至30%

根據IDC基於作業系統的摺疊手機市場份額預測圖表（2025–2029 年），HarmonyOS 的市佔率將從 2025 年的 11% 上升至 2026 年的 17%。不過，隨着蘋果在後續幾年加入戰局，HarmonyOS 的份額可能逐步受到擠壓。

整體而言，報告指出全球摺疊手機銷量將在今年達到2,060萬部，年增率為 10%。至2026年，市場成長幅度預計將顯著提升，年增率可望攀升至30%，迎來摺疊手機發展歷程中的重要里程碑。