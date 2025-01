Apple TV+ 2025年首周末免費睇　只需Apple ID任何裝置可用

另外,在第二季首播前趕上風靡全球的《生活割離術》(Severance);《人生複本》(Dark Matter)、《太空驕子》(For All Mankind)和《基地》(Foundation)等著名科幻系列;探索適合全家觀賞的電影,例如《全謊位登月》(Fly Me to the Moon)和《保家計劃》(The Family Plan);以及《孤狼同謀》(Wolfs)和《搞事分子》(The Instigators)等動感十足的熱門電影。