Apple TV+ 2025年首周末免費睇　只需Apple ID任何裝置可用

Apple TV+將於1月3至5日免費送出煲劇通行證。

Apple TV+為世界各地的客戶提供全方位通行證慶祝新年，在2025年第一個周末（1月3日至1月5日），可免費享受Apple TV+。可在任何支援Apple TV+的裝置上使用，毋須一定使用Apple TV串流盒子，只需要登入Apple ID即可免費任睇所有熱門話題劇集及電影。

多部原創劇免費煲 Apple廣受好評的原創作品包括熱門新季《末日地堡》（Silo）、《誠實治療法》（Shrinking）和《非常姊妹大作戰》（Bad Sisters），曲折引人入勝的《無罪的罪人》（Presumed Innocent），金球獎提名影片《翻盤特工隊》（Slow Horses）和《索命書》（Disclaimer），以及獎項- 贏得熱門歌曲，如《晨早直播室》（The Morning Show）和《乜都得教練》（Ted Lasso）。

另外，在第二季首播前趕上風靡全球的《生活割離術》（Severance）；《人生複本》（Dark Matter）、《太空驕子》（For All Mankind）和《基地》（Foundation）等著名科幻系列；探索適合全家觀賞的電影，例如《全謊位登月》（Fly Me to the Moon）和《保家計劃》（The Family Plan）；以及《孤狼同謀》（Wolfs）和《搞事分子》（The Instigators）等動感十足的熱門電影。