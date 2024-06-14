早前Apple在WWDC 2024宣布Apple Vision Pro終於在美國以外地區開售，香港亦於6月28日起於Apple Store零售店發售，同日提供送貨及取貨服務，今日（6月14日）起可以在Apple Store app預訂。

實試購買方式

Apple Vision Pro由6月28日上午8時起發售，每人只限訂購兩部。不論在店內或網上，均可得到購買及設定Apple Vision Pro的度身訂造建議，了解購買方式與選項，全程得到Apple Specialist的購物支援。

訂購Apple Vision Pro時，必需使用配備Face ID的iPhone或iPad，以及安裝最新版本的Apple Store app，完成面部掃描測量遮光環與頭帶尺寸，利用相機自拍掃瞄兩次，以便裝置精確貼合。然後詢問用户是否有矯視需要，加配Apple與ZEISS合作開發的ZEISS Optical Inserts鏡片。

購買產品後可選擇在本地零售店提取或送貨，同時可安排30分鐘的免費網上環節，進一步了解開箱、調較合適佩戴體驗、操作visionOS，以及Apple Store網上商店的更多內容。