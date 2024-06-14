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科技
2024-06-14 11:30:00

Apple Vision Pro今日開放預訂　實試訂購頂配要幾錢？

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Apple Vision Pro今日開始接受預訂，需使用Apple Store app訂購。

Apple Vision Pro今日開始接受預訂，需使用Apple Store app訂購。

早前Apple在WWDC 2024宣布Apple Vision Pro終於在美國以外地區開售，香港亦於6月28日起於Apple Store零售店發售，同日提供送貨及取貨服務，今日（6月14日）起可以在Apple Store app預訂。

Apple Vision Pro｜網上訂購需要使用Apple Store app。

Apple Vision Pro｜網上訂購需要使用Apple Store app。

Apple Vision Pro｜每人限購兩部，在app上列明功能及外型。 Apple Vision Pro｜可使用AR研究Apple Vision Pro，想像自己入手。 Apple Vision Pro｜使用面部掃描測量遮光環與頭帶尺寸。 Apple Vision Pro｜需進行掃描面部的上下左右兩次，適合自己的尺寸。 Apple Vision Pro｜然後詢問用家視力問題，例如是否需要戴眼鏡、隱形眼鏡等。 Apple Vision Pro｜ZEISS Optical Inserts光學插片盛惠$1149，可以刻名更加個人化。

實試購買方式

Apple Vision Pro由6月28日上午8時起發售，每人只限訂購兩部。不論在店內或網上，均可得到購買及設定Apple Vision Pro的度身訂造建議，了解購買方式與選項，全程得到Apple Specialist的購物支援。

訂購Apple Vision Pro時，必需使用配備Face ID的iPhone或iPad，以及安裝最新版本的Apple Store app，完成面部掃描測量遮光環與頭帶尺寸，利用相機自拍掃瞄兩次，以便裝置精確貼合。然後詢問用户是否有矯視需要，加配Apple與ZEISS合作開發的ZEISS Optical Inserts鏡片。

購買產品後可選擇在本地零售店提取或送貨，同時可安排30分鐘的免費網上環節，進一步了解開箱、調較合適佩戴體驗、操作visionOS，以及Apple Store網上商店的更多內容。

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顧客可預約一對一個人Apple Vision Pro免費示範體驗。

顧客可預約一對一個人Apple Vision Pro免費示範體驗。

預約示範體驗

即日起，顧客可在Apple Store網上商店，預約一對一個人Apple Vision Pro示範體驗，此服務將在發售日在香港Apple Store提供。Apple團隊成員將協助顧客覓得最合適佩戴體驗以及設定裝置，顧客亦有機會探索空間計算的一系列功能。

Apple Vision Pro上的App Store有多款專用app可使用。

Apple Vision Pro上的App Store有多款專用app可使用。

App Store應用齊全

Apple Vision Pro上的App Store現有逾2,000款專為Apple Vision Pro設計的app、逾150萬款相容iOS和iPadOS的app，以及更多與「Mac虛擬顯示器」無縫配合的app。

Apple Vision Pro提供多款商業和生產力app，包括《Box》、《Webex》、《Zoom》，以及《Microsoft 365》等。娛樂方面有《Disney+》串流服務、逾百部3D電影、以及支援「同播同享」的空間「自我影像」app。另外還有各種遊戲，以及空間計算體驗包括Apple Immersive Video與《恐龍奇遇》（《Encounter Dinosaurs》）。

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如果要購買最大容量又需要加配近視鏡片，埋單價為$36,147。

如果要購買最大容量又需要加配近視鏡片，埋單價為$36,147。

價格及上市時間

Apple Vision Pro備有256GB、512GB及1TB儲存空間，售價由$27999、$29499及$30999起。現時只搭載visionOS 1.2，支援廣東話及英文，visionOS 2將於今年秋季以免費軟件更新方式提供予所有用户。

隨附單圈編織頭帶、雙圈頭帶、為個人度身訂造的遮光環與兩個遮光墊、Apple Vision Pro保護蓋、擦拭布、電池、USB-C充電線與USB-C電源轉換器。另可加配ZEISS Optical Inserts — Readers（售價$749）、ZEISS Optical Inserts — Prescription（售價$1149）及旅行盒（售價$1599）。適用於Apple Vision Pro的AppleCare+服務計劃，售價$3999。

Apple Vision Pro預用戶不戴眼鏡使用，因此如果有近視，入手1TB的Apple Vision Pro連Apple Care+，總值是$36147，仍未計旅行盒、備用電池、電池盒及其他配件，入手前真的要慎重考慮。

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