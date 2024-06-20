Apple Vision Pro傳暫停開發第二代　有意推便宜一半的平價版

Apple Vision Pro香港發售在即，傳出有機會有平價版？據MacRumors報道，Apple暫停了第二代Vision Pro頭戴式裝置的開發，反而專注於推出一款更便宜的型號。Apple原本計劃將Vision產品線分為兩個型號，一個是「Pro」型號，另一個是價格較低的標準型號。

便宜版傳平一本

Apple首先將焦點轉向降低第一代Vision頭戴式裝置的成本，並為下一代模型創建升級的顯示屏。現在，Apple已經告知至少一家供應商，暫停了下一代Vision Pro頭戴式裝置的開發，但仍在繼續開發一款更實惠、功能較少的Vision產品。

在2022年Apple開始研發一款代號為「N109」的平價版Vision裝置，目標是以與高配iPhone相近的價格出售，約為1600美元（約$12500港元），比起現時定價$27999起至少平一半。當時Apple開始研發時，計劃在2024年底推出，但截至今年年初仍然未有原型。據稱Apple一直在努力尋找降低模型成本而不犧牲太多功能的方法，很大機會未能趕及預期2025年底發布日期。