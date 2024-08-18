Apple Vision Pro可用Apps逾2500個　冀挽回對Meta劣勢

今年6月推出的Apple Vision Pro因為$28,000高昂售價，以及必須送往原廠維修的缺點可能勸退不少香港果粉。不過Apple日前宣布Vision Pro能使用超過25001個應用程式，海量的沉浸式體驗又能否令果粉回心轉意呢？

Vision Pro主打數碼科技融入現實空間，視聽娛樂與遊戲體驗固然重中之重。雖然其穿戴體驗超群，但海量的遊戲程式面臨同質化問題，更被評價沒有一擊即中的「殺手鐧」。沒有與別不同的體驗卻有別樹一幟的高昂價錢，與Meta同類型產品Meta Quest 3相比，雖然體驗較好但價錢至少相差$23,000元，是對手價錢的6倍。