Apple Vision Pro可用Apps逾2500個　冀挽回對Meta劣勢

今年6月推出的Apple Vision Pro因為$28,000高昂售價，以及必須送往原廠維修的缺點可能勸退不少香港果粉。不過Apple日前宣布Vision Pro能使用超過25001個應用程式，海量的沉浸式體驗又能否令果粉回心轉意呢？
Vision Pro主打數碼科技融入現實空間，視聽娛樂與遊戲體驗固然重中之重。雖然其穿戴體驗超群，但海量的遊戲程式面臨同質化問題，更被評價沒有一擊即中的「殺手鐧」。沒有與別不同的體驗卻有別樹一幟的高昂價錢，與Meta同類型產品Meta Quest 3相比，雖然體驗較好但價錢至少相差$23,000元，是對手價錢的6倍。
Meta Quest 3有3,000個選擇
應用程式數目上，2023年10月推出的Meta Quest 3有3,000個選擇，而2024年2月推出的Vision Pro即將衝破2,500個。Quest商店數目上仍然佔多數，但考慮兩者推出日期與增長速度， Vision Pro略勝一籌。Apple發出公告目的，是希望挽回劣勢，雖然這2,500個應用程式之中有沒有令人眼前一亮的內容仍然是未知之數，不過就為果粉提供一支強心針。
Apple Vision Pro的更新值得期待，既然Apple早前表示正在開發更平價機種，新一代機種也不一定得到Vision Pro全部性能，仍然被看重的Vision Pro你認為值得購買嗎？