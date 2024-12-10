Apple Vision Pro將支援PSVR2控制器？ 有望加強遊戲及系統控制體驗

Apple Vision Pro 自推出以來，雖然昂貴的價格令不少人打消購買的意頭，但不需遙控器的操控方式仍是一項相當驚人的技術，但近日便傳出消息，指原來 Apple 計劃與 Sony 合作，讓旗下的 Vision Pro 支援 Sony PSVR2 控制器，加強 Vision Pro 在遊戲上的體驗之餘，亦令用家在使用其他程式如 Final Cut Pro 及 Adobe Photoshop時，能夠更精準地操控動作。

消息來自著名爆料人士 Mark Gurman，他指 Apple 跟 Sony 原定預定在數週前公佈這項合作，但推遲到至今仍未有任何官方消息。消息更指 Sony 已經在數個月前著手開發 PSVR2 控制器對 Vision Pro 的支援功能，Apple 則諮詢第三方開發者是否有意應用 PSVR2 控制器，並計劃將控制器在 Apple Store 內上架單獨發售。

消息來自著名爆料人士 Mark Gurman，他指 Apple 跟 Sony 原定預定在數週前公佈這項合作，但推遲到至今仍未有任何官方消息。

其實 Vision Pro 已經可以配對一些如 Xbox 或 PS5 控制器般常見的藍牙控制器，來進行一些基本操作控制，像是在界面上選擇項目或者利用遙控桿來滑動選單等，不過如果擁有獨立的 VR 類控制器則意味著可以進行更複雜的遊戲及日常操作，所以這項合作對 Vision Pro 用家來說，都可算是值得期待。

其實 Vision Pro 已經可以配對一些如 Xbox 或 PS5 控制器般常見的藍牙控制器，來進行一些基本操作控制

消息來源：The Verge 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章