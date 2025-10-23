Apple Vision Pro M5版　全新雙圈編織頭帶更舒適

Apple Vision Pro M5版本現已上架，可在Apple Store預約試用。

Apple Vision Pro在上代推出了一年多後，由M2晶片換上全新M5晶片版本，亦將頭帶改良成為全新雙圈編織頭帶，更加貼合舒適，價錢不變維持$27999起，備有256GB、512GB和1TB儲存空間可供選擇。

全新頭帶設計 今次最主要的變化就是雙圈編織頭帶，上代頭帶都帶來壓面感，重量亦集中在頭部前方，因此佩戴不算舒適，尤其是長時間使用。換上了上下兩條束帶以3D編織製成單一頭帶，雙羅紋織法結構具備緩衝軟墊，舒適透氣及延展彈性。 下束帶的羅紋織法彈性布料貼合在鎢插件之上，雖然重量稍增，但因配重平衡設計，佩戴起來舒適、平衡和穩固。雙功能貼合度調節旋鈕可微調兩條頭帶，讓裝置完美貼合頭部。全新雙圈編織頭帶備有小、中和大尺寸，可供獨立購買，且相容上一代Apple Vision Pro。

M5躍升效能表現 Apple Vision Pro M5更快速流暢及靈敏，配備10核心CPU，多執行緒效能表現更佳，於整個系統帶來更迅速體驗，包括大大縮短app和小工具的載入時間，瀏覽網站的反應亦更靈敏。 今代micro‑OLED顯示器具備比上一代多10%的彩現像素，圖像及文字更清晰銳利，畫面細節更豐富。Apple Vision Pro的更新頻率亦可提升至最高120Hz，減少觀看實際環境時的動態模糊，並可於運用Mac虛擬顯示器時更流暢。 運算速度更快 M5的與特製的R1晶片可應對來自12個相機、5個感應器和6個咪高風所得的數據，能在12毫秒內將全新圖像直送顯示器，將現實世界實時呈現眼前。電池續航力亦更長，充電一次一般使用即可使用2.5小時，影片播放3小時。 與上一代相比，16核心神經網絡引擎令由AI驅動的功能運行速度提升最高可達50%，例如將「自我影像」或相片變為空間場景時；運用第三方app時的運行速度亦提升最高可達2倍。visionOS 26更將小工具可與用戶的空間無縫整合，「自我影像」迎來重大升級，在「FaceTime」等 app 內溝通變得更自然。「空間場景」運用生成式AI，為相片加入逼真景深。