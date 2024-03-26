Apple Vision Pro｜Tim Cook親認今年中國上市　新增語言包括繁中廣東話

Apple最新推出的頭戴式設備Vision Pro，很大機會於今年內在中國和香港推出。

香港果粉望穿秋水的頭戴式設備Apple Vision Pro，有望於今年內推出。Apple行政總裁Tim Cook早前到訪上海時接受傳媒訪問，親口承認今年內Vision Pro將在中國上市，這是Apple首次明確確認Vision Pro將在2024年在美國以外的特定國家推出。

新增繁中及粵語

Apple於2024年2月2日正式於美國推出Vision Pro時，表示將在同年稍後推向更多國家，然而至今仍未透露具體的國家和時間。根據MacRumors報道，彭博記者Mark Gurman引用內部消息，指Vision Pro在其他國家推出日期不會與美國差太遠，英國和加拿大最有機會是今年年底首批發售的國際地區之一。

Apple正在考慮將Vision Pro引入歐洲其他地區以及亞洲，工程師正在努力為法國、德國、澳洲、中國、香港、日本和韓國進行本地化調校。早前MacRumors發現的代碼中，Apple將很快在Vision Pro的虛擬鍵盤上新增12種新語言，當中包括繁體中文及廣東話，因此香港亦是潛在市場之一。