Apple Vision Pro｜Tim Cook親認今年中國上市　新增語言包括繁中廣東話

香港果粉望穿秋水的頭戴式設備Apple Vision Pro，有望於今年內推出。Apple行政總裁Tim Cook早前到訪上海時接受傳媒訪問，親口承認今年內Vision Pro將在中國上市，這是Apple首次明確確認Vision Pro將在2024年在美國以外的特定國家推出。
新增繁中及粵語
Apple於2024年2月2日正式於美國推出Vision Pro時，表示將在同年稍後推向更多國家，然而至今仍未透露具體的國家和時間。根據MacRumors報道，彭博記者Mark Gurman引用內部消息，指Vision Pro在其他國家推出日期不會與美國差太遠，英國和加拿大最有機會是今年年底首批發售的國際地區之一。
Apple正在考慮將Vision Pro引入歐洲其他地區以及亞洲，工程師正在努力為法國、德國、澳洲、中國、香港、日本和韓國進行本地化調校。早前MacRumors發現的代碼中，Apple將很快在Vision Pro的虛擬鍵盤上新增12種新語言，當中包括繁體中文及廣東話，因此香港亦是潛在市場之一。
6月披露visionOS細節
另外蘋果分析師郭明錤亦稱，Apple很可能會在今年6月的WWDC之前，宣布在美國以外的地區推出Vision Pro。預測基於Apple計劃在大會上分享visionOS的新細節，他認為一旦解決供應量、銷售過程及地區化等問題，很快會在更多國家推出。
而Gurman則指出，預計至少在2025年之前Apple不會與第三方經銷商合作提供Vision Pro，原因是處理該設備和為客戶提供建議涉及複雜的供應鏈物流和員工培訓。
消息來源：MacRumors