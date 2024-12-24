Apple Watch出貨量排名跌至第二　華為腕戴裝置登2024年冠軍

Apple Watch以往深受不少用家的喜愛，但最新一季的調查報告指出，Apple竟失去冠軍寶座，跌落至第二名，取已代知，是由華為奪得。

中國成最大出貨市場

根據國際數據公司 IDC 最新發布的《全球腕戴設備季度追蹤報告》，顯示，2024年前三季度全球腕戴設備市場出貨量達到 1.39 億隻，比同期下降 1.0%。印度和美國市場的同質化競爭和市場飽和是主要原因。然而，中國市場卻逆勢增長，出貨量達到 4580 萬隻，比同期增長 20.1%，成為全球最大的腕戴設備出貨市場，並引領了全球增長。