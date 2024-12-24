Apple Watch出貨量排名跌至第二　華為腕戴裝置登2024年冠軍

Apple Watch以往深受不少用家的喜愛，但最新一季的調查報告指出，Apple竟失去冠軍寶座，跌落至第二名，取已代知，是由華為奪得。
中國成最大出貨市場
根據國際數據公司 IDC 最新發布的《全球腕戴設備季度追蹤報告》，顯示，2024年前三季度全球腕戴設備市場出貨量達到 1.39 億隻，比同期下降 1.0%。印度和美國市場的同質化競爭和市場飽和是主要原因。然而，中國市場卻逆勢增長，出貨量達到 4580 萬隻，比同期增長 20.1%，成為全球最大的腕戴設備出貨市場，並引領了全球增長。
IDC 指出，華為憑藉最新推出的 Watch GT5、GT5 Pro 以及 Watch D2 等產品在健康偵測方面的出色表現，達到44.3%年增長率，以16.9%市場佔有率成功登頂。儘管蘋果仍然是智慧手錶領域的領導品牌，但在包含手環等產品的整體腕戴裝置市場中，面對來自不同價位產品的競爭壓力，其出貨量有所下滑。蘋果也是全球前五大品牌中唯一出現負增長的廠商。IDC 認為，蘋果需要引入更多創新設計，才能保持其領先地位。
小米三星BBK列前五
具體數據顯示，2024 年前三季度全球腕戴設備出貨量排名依次為：華為（2360 萬隻）、蘋果（2250 萬隻）、小米（2050 萬隻）、三星（1150 萬隻）和 BBK（780 萬隻）。市場佔有率方面，華為以 16.9% 位居第一，其次是蘋果（16.2%）、小米（14.7%）、三星（8.3%）和 BBK（5.6%）。