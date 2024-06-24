Apple Watch化身獸醫恩物！可幫野生獅子、大象量度心率？

科技產品的發展，對社會各個界別都有龐大的幫助，在年初時，便有醫療團隊利用 Apple Vision Pro 協助進行了兩場脊椎手術，未來在醫學領域或將有更多類似事例。而近日 Apple 的另一項產品 Apple Watch 則同樣在醫療界上大展拳腳，不過就不是用在人類身上，而是為野生動物的醫療作出貢獻。

Apple Watch 化身野生動物的醫療輔助器

早前一段野生動物保育影片在社交平台 Instagram 上爆紅，而爆紅的原因是我們日常佩戴的 Apple Watch 竟能化身成為野生動物的醫療輔助器。

澳洲的一名獸醫 Chloe Buiting 在 @jungle_doctor 上發佈了一條影片，影片中 Chloe 分別將 Apple Watch 放在獅子的舌頭上，及大象的身上，以量度牠們的心率。她指出因為始終是野外的關係，設備一定不夠在動物醫院齊全，而 Apple Watch 的健康功能，則能解決場所限制的問題。

她亦指出這是一個「科技與保育」的故事，迅速發展的科技正在改變野生動物的醫學和保育領域。影片爆紅後，她收到世界個地的獸醫甚至野生動物的保育人士的訊息，希望她能繼續分享科技產在野外保育上的其他用法。