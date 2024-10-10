Apple Watch心理健康日限定獎章　提升心理健康小貼士

今天10月10日爲心理健康日，Apple Watch用戶特別推出最新限定獎章，以提高保持心理健康的意識。在10月10日，Apple Watch用家可以使用iPhone上已添加到健康app 內的應用程式及Apple Watch上的靜觀app，記錄共10分鐘靜觀及呼吸時間，即可獲得此獎章。
記錄心理狀態
iPhone、iPad和Apple Watch上的「心理狀態」功能，可讓你記錄目前情緒和日常心情，了解可能影響你心理狀態的潛在因素，無論是人際交往、工作、家庭，或者像睡眠或運動等生活型態因素。
每日記錄下心情和情緒，有助於建立情緒認知和韌力，減少悲傷與憤怒等情緒，對身體產生正面影響。同時iPhone和iPad上，可在健康app隨時作出焦慮及抑鬱評估，判斷自己的風險等級。
紀錄日照時間
研究顯示在戶外度過15至30分鐘可以減少焦慮、壓力水平並增加積極情緒。Apple Watch的環境光源感應器，能追蹤在日照下的時間，並且隨時查看。
反思及記下感恩之事
日記app可捕捉及記錄日常點滴和人生特別時刻，並附以相片、影片、錄音、地點等，留下回憶。內置機械學習技術，提供私人且度身訂造的建議，撰寫日記時帶來靈感。透過寫日記可以幫助你反思和練習感恩之情，從而改善幸福感。
減少打擾和設定界線
使用iPhone「專注模式」，可自訂工作、個人或睡眠，暫時讓所有通知靜音，或者只允許特定通知，讓身心專注於某事情上，不受騷擾。