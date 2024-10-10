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科技
2024-10-10 15:53:53

Apple Watch心理健康日限定獎章　提升心理健康小貼士

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Apple Watch推出心理健康日限定獎章，只需完成共10分鐘靜觀及呼吸時間即可獲得。

Apple Watch推出心理健康日限定獎章，只需完成共10分鐘靜觀及呼吸時間即可獲得。

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今天10月10日爲心理健康日，Apple Watch用戶特別推出最新限定獎章，以提高保持心理健康的意識。在10月10日，Apple Watch用家可以使用iPhone上已添加到健康app 內的應用程式及Apple Watch上的靜觀app，記錄共10分鐘靜觀及呼吸時間，即可獲得此獎章。

利用Apple Watch記錄心理狀態。

利用Apple Watch記錄心理狀態。

詳細記下心理狀態以及原因，從而更了解自己的情緒。 心情、日照及睡眠時間等數據全整合在健康app內，方便查閱。

記錄心理狀態

iPhone、iPad和Apple Watch上的「心理狀態」功能，可讓你記錄目前情緒和日常心情，了解可能影響你心理狀態的潛在因素，無論是人際交往、工作、家庭，或者像睡眠或運動等生活型態因素。

每日記錄下心情和情緒，有助於建立情緒認知和韌力，減少悲傷與憤怒等情緒，對身體產生正面影響。同時iPhone和iPad上，可在健康app隨時作出焦慮及抑鬱評估，判斷自己的風險等級。

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在健康app中可看到每日及每星期的日照時間。

在健康app中可看到每日及每星期的日照時間。

紀錄日照時間

研究顯示在戶外度過15至30分鐘可以減少焦慮、壓力水平並增加積極情緒。Apple Watch的環境光源感應器，能追蹤在日照下的時間，並且隨時查看。

Apple上的反思功能，思考值得感恩的事。

Apple上的反思功能，思考值得感恩的事。

使用日記及專注模式，可集中精神做事減少分心。

使用日記及專注模式，可集中精神做事減少分心。

反思及記下感恩之事

日記app可捕捉及記錄日常點滴和人生特別時刻，並附以相片、影片、錄音、地點等，留下回憶。內置機械學習技術，提供私人且度身訂造的建議，撰寫日記時帶來靈感。透過寫日記可以幫助你反思和練習感恩之情，從而改善幸福感。

減少打擾和設定界線

使用iPhone「專注模式」，可自訂工作、個人或睡眠，暫時讓所有通知靜音，或者只允許特定通知，讓身心專注於某事情上，不受騷擾。

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