Apple Watch心理健康日限定獎章　提升心理健康小貼士

今天10月10日爲心理健康日，Apple Watch用戶特別推出最新限定獎章，以提高保持心理健康的意識。在10月10日，Apple Watch用家可以使用iPhone上已添加到健康app 內的應用程式及Apple Watch上的靜觀app，記錄共10分鐘靜觀及呼吸時間，即可獲得此獎章。

記錄心理狀態

iPhone、iPad和Apple Watch上的「心理狀態」功能，可讓你記錄目前情緒和日常心情，了解可能影響你心理狀態的潛在因素，無論是人際交往、工作、家庭，或者像睡眠或運動等生活型態因素。

每日記錄下心情和情緒，有助於建立情緒認知和韌力，減少悲傷與憤怒等情緒，對身體產生正面影響。同時iPhone和iPad上，可在健康app隨時作出焦慮及抑鬱評估，判斷自己的風險等級。