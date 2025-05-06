Apple Watch新款彩虹錶帶錶面　Pride Collection系列向LGBTQ+致敬

6月為Pride Month LGBTQ+ 驕傲月，Apple即將推出全新Apple Watch Pride Edition運動錶帶、錶面，以及iPhone和iPad背景圖片，向世界各地LGBTQ+社群的力量與美致敬。Pride Edition運動錶帶即日起可供訂購，相襯的動態錶面和背景圖片則將隨即將更新的軟件推出。

彩色可動設計

各款Pride Edition運動錶帶均採用形狀與大小各異的彩虹條紋拼接設計，以人手逐一將鮮艷條紋組裝壓製，創造微妙而奪目的演變。每一條錶帶因而獨一無二，反映LGBTQ+社群中每一人的獨特個性。

全新Pride Harmony錶面和iPhone與iPad背景圖片採用相襯設計，模擬行針錶面呈現搶眼的獨立彩虹條紋，當抬起手腕查看時間，條紋會按順序在顯示器上移動，以巨大數字圖形來顯示小時。用户移動、鎖定或解鎖裝置時，iPhone與iPad背景圖片呈現的顏色會隨之改變位置。Pride Harmony錶面和iPhone與iPad背景圖片將隨watchOS 11.5、iOS 18.5和iPadOS 18.5一同推出。