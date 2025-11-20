Apple Watch製作過程曝光　3D打印技術創製鈦金屬錶殼

今代Apple Watch利用3D打印技術製作出鈦金屬錶殼。

3D打印技術主要用於製作產品原型，不過原來今代所有Apple Watch Ultra 3與鈦金屬Apple Watch Series 11錶殼均採用100%航天工業級再生鈦金屬粉，以3D打印技術創製，形成外觀一致且符合Apple設計標準的錶身。

3D打印技術製作Apple Watch可節省逾400公噸鈦金屬原料。

環保節省材料 以3D打印數量龐大而且精細的部件都有一定挑戰，Apple Watch Series 11的拋光鏡面外觀要保持亮麗；Apple Watch Ultra 3則需保持耐用輕巧，而且兩款產品均須在不犧牲效能表現下，減低對地球的影響，且採用相同或更優質物料。 Apple環境與供應鏈創新副總裁Sarah Chandler表示，3D打印技術能夠提升物料使用效率，同時減低碳足印，目前用於創製Apple Watch的所有電力，全來自風力與太陽能等可再生能源。 運用3D打印積層製造程序逐層打印產品，而以往的鍛造加工零件採用減材製造程序，需要削走大量物料。因此Apple Watch Ultra 3和Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼與上幾代相比，只需運用一半原材料，估計今年可節省逾400公噸鈦金屬原料。

精細過程公開 過程中創製Apple Watch Ultra 3與Apple Watch Series 11鈦金屬錶殼的3D打印機，每部機器均配備一個裝有6支鐳射激光器的電流計，所有鐳射激光器同步運作，層層堆疊反覆逾900次，以完成一個錶殼。然而打印開始前，原始鈦金屬須先經霧化轉化為粉末，此過程需精確微調當中含氧量，以降低鈦金屬受熱時容易爆炸的特性。 所用粉末直徑必須為50微米，相當於極細沙粒。鐳射激光照射時，必須設法維持低含氧量。每層厚度要精準控制為60微米，意味須以極精細的刮刀，將粉末均勻鋪展。

嚴謹步驟打造錶身 打印完成後，操作人員會以真空吸走打印底板上的多餘粉末，過程稱為「粗略除粉」。由於成品已接近錶身最終形狀，包括所有連接位，因此粉末仍可能會殘留在錶身的縫隙與角落中。在及後的「精細除粉」程序中，超聲波振動清洗機可確保去除殘留粉末。 在切割過程中，一條幼細通電金屬線會切割各個錶殼，同時噴灑液體冷卻劑，保持低溫切割。隨後自動光學檢測系統測量每一錶殼，檢查其尺寸與外觀準確與否。 機械工程師負責將電路板、顯示器、電池等一一放入錶身，過程中反覆測試，確保手錶功能正常；然後安裝軟件再運行一段時間，確保所有功能符合要求。

iPhone Air的USB-C連接埠都是以3D打印技術製成。