Apple Watch錶面及Apple TV螢幕保護程式　新增Snoopy特別版賀聖誕

全新Snoopy錶面有Snoopy和Woodstock，他們會與時針互動玩耍，根據當地的天氣狀況作出反應，甚至在用戶運動時變得活躍。錶面有大量不同動畫及設計，包括Snoopy工作、休息、踩板等極多造型而且非常治癒，令人忍唔住不時睇錶！

新增花生動畫

Apple TV+為花生漫畫的官方平台，提供多部獲獎的新原創系列、特別節目和紀錄片，還有經典花生漫畫，包括受粉絲喜愛的《查理布朗的大南瓜》（It's the Great Pumpkin, Charlie Brown)、《查理布朗的感恩節》（A Charlie Brown Thanksgiving）和《查理布朗的愉快聖誕》（A Charlie Brown Christmas）。



Snoopy角色的螢幕保護程式現已在配合tvOS 18更新的Apple TV 4K（第二代及以後版本）推出。這款Snoopy螢幕保護程式不僅僅是靜態顯示，而是會出現生動的動畫和不同的季節場景，十分適合家庭及花生漫畫粉絲。