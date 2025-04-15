Apple Watch 4月24日特別活動　「Global Close Your Rings Day」限量獎章及貼圖

Apple Watch用家又是果粉的話，要於4月24日圓滿達成「健身記錄」圓圈，即得到「Global Close Your Rings Day」限量版特別獎章，以及適用於「訊息」app的動態貼圖，零售店更會推出此特別徽章別針，絕對要儲！
Global Close Your Rings Day
4月24日當日，Apple鼓勵Apple Watch用户做自己喜愛之事、挑戰自我界限或嘗試新事物，同時以#CloseYourRings 分享。用户只要圓滿達成全部三個「健身記錄」圓圈，即可得限量版特別獎章，以及適用於「訊息」app的10款動態貼圖與一枚動態徽章，包括各種運動包括單車、游泳、跑步、瑜伽及滑板等，相當可愛。
為慶祝「Global Close Your Rings Day」，顧客更可得一枚靈感源自其限量版特別獎章的特別徽章別針。4 月 24 日起可在全球各地的Apple Store零售店索取，數量有限。
「健身記錄」app是Apple Watch記錄「活動」、「運動」、「站立」 的功能，要達成燃燒動態卡路里目標、完成若干分鐘的運動，以及累積每小時至少站立1分鐘的次數，以達成全部三個「健身記錄」圓圈。
三圈達成壓力更低
Apple Heart and Movement Study分析逾14萬位參與人士提供的資料，最新研究分析顯示，「健身記錄」圓圈的圓滿達成，與睡眠、心臟健康及心理健康等方面之間存在正面關係，而這些關係均一致地呈現於不同性別與年齡層。
與不常圓滿達成「健身記錄」圓圈的用户相比，時常圓滿達成圓圈的用户出現睡眠質素欠佳（即夜間頻繁睡醒）的機會低48%；出現靜止心率升高的機會亦低73%；較低的靜止心率亦是體能與心臟健康的其中一項重要指標。根據「壓力指數問卷 -4」評估，時常圓滿達成圓圈的用户壓力升高的機會亦低57%。