Apple Watch SE傳於今年發布重新設計　HomePod mini、Apple TV最新消息

據彭博社的Mark Gurman稱，第三代Apple Watch SE將於今年稍後發布，它將具有某種「新外觀」。Mark Gurman在Power On時事通訊中提到，重新設計的Apple Watch SE是Apple計劃在 2025年推出的眾多新產品之一，但他目前沒有透露任何具體的設計細節。

早前Mark Gurman表示下一代Apple Watch SE可能採用塑膠外殼，就像十年前色彩繽紛的iPhone 5c 一樣。當時他表示蘋果在將外殼從鋁改為塑料時面臨著一些「成本和品質挑戰」，但他相信該項目仍在向前推進，但他今次卻沒有提到塑膠。目前的Apple Watch SE於2022年9月發布，除了設計上的變化之外，下一代Apple Watch SE可能會提供新的晶片，與當前型號相比，性能更快，Apple Watch SE 3預計在9月推出。