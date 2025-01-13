Apple Watch SE傳於今年發布重新設計　HomePod mini、Apple TV最新消息

據彭博社的Mark Gurman稱，第三代Apple Watch SE將於今年稍後發布，它將具有某種「新外觀」。Mark Gurman在Power On時事通訊中提到，重新設計的Apple Watch SE是Apple計劃在 2025年推出的眾多新產品之一，但他目前沒有透露任何具體的設計細節。
早前Mark Gurman表示下一代Apple Watch SE可能採用塑膠外殼，就像十年前色彩繽紛的iPhone 5c 一樣。當時他表示蘋果在將外殼從鋁改為塑料時面臨著一些「成本和品質挑戰」，但他相信該項目仍在向前推進，但他今次卻沒有提到塑膠。目前的Apple Watch SE於2022年9月發布，除了設計上的變化之外，下一代Apple Watch SE可能會提供新的晶片，與當前型號相比，性能更快，Apple Watch SE 3預計在9月推出。
HomePod mini Apple TV亦更新
Mark Gurman同時表示，Apple目前的目標是在今年年底推出新的HomePod mini和Apple TV型號。新的HomePod mini和Apple TV將成為Apple修改後的智慧家居路線圖的一部分，據報道還包括一個全新的家庭中心，最早將於明年推出Face ID門鎖和安全攝影機。這兩款設備都將配備Apple自己的Wi-Fi和藍牙組合晶片，支援Wi-Fi 6E，透過相容的路由器將Wi-Fi 6的功能擴展到6 GHz。
新一代Apple TV的其他潛在變化包括更新的A系列晶片，在美國的起價低至99美元，以及用於 FaceTime視訊通話的內建相機。至於HomePod mini，可能的升級包括更新的S系列晶片，以實現更快的性能、改進的音質和新鮮的顏色選擇。目前的HomePod mini於2020年11月發布，它使用Apple Watch Series 5的S5晶片。
消息來源：MacRumors