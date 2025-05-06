Apple Watch SE 3即將推出 即睇6個你可能期待的賣點

根據傳聞指出，全新的Apple Watch SE 3將會在2025年下半年登場，帶來一系列震撼升級，讓你可以用抵玩價錢，享受Apple Watch精髓。從更大的屏幕到更強大的處理器，配合全新健康功能，Apple Watch SE 3有望成為市場熱門選擇。

以下為預計的Apple Watch SE 3升級亮點：

1.更大的屏幕

Apple Watch SE 3 預計將採用 41mm 和 45mm 的顯示屏尺寸，較現有 SE 2 的 40mm 和 44mm 更大。這一改變將提供更多的螢幕空間，讓用戶更輕鬆地查看通知、應用程式和錶盤，提升整體使用體驗。

2.更強大的處理器

搭載 S10 芯片的 SE 3 將帶來更快的性能和更流暢的操作。這款新芯片可能支持設備端 Siri 處理健康數據，讓用戶無需連接到雲端即可快速獲取資訊，提升效率和隱私保護。

3.設計調整

雖然外觀上仍將保留 Apple Watch 的經典設計，但 SE 3 可能因更大的顯示屏而與 Series 9 更為相似。有傳言指出，蘋果曾考慮使用塑料外殼以降低成本，但最新消息顯示可能仍會採用鋁製外殼，確保輕便與耐用的平衡。是否會加入 Always-On 顯示技術目前尚不清楚，但這將是一個令人期待的潛在功能。