Apple Watch SE 3 將以兒童為目標客群？塑膠外殼、鮮艷顏色能帶來革新？

闊別兩年的 Apple Watch SE 系列即將迎來新作，早前傳出新產品 Apple Watch SE 3 將會以塑膠外殼取代原本鋁製材質，現在似乎勢在必行，並將會以兒童為目標客群？

根據彭博社編輯 Mark Gurman 消息指，新一代 Apple Watch SE 產品，似乎希望以 Samsung Galaxy Watch FE 作比較。 Apple Watch SE 3 會以剛性塑膠外殼取代以往的鋁製外殼，目的不但是降低成本，並且希望採取同樣較親民的價格 200 美元（約 $1500 港元）打入市場。