Apple Watch SE 3 將以兒童為目標客群？塑膠外殼、鮮艷顏色能帶來革新？

闊別兩年的 Apple Watch SE 系列即將迎來新作，早前傳出新產品 Apple Watch SE 3 將會以塑膠外殼取代原本鋁製材質，現在似乎勢在必行，並將會以兒童為目標客群？
根據彭博社編輯 Mark Gurman 消息指，新一代 Apple Watch SE 產品，似乎希望以 Samsung Galaxy Watch FE 作比較。 Apple Watch SE 3 會以剛性塑膠外殼取代以往的鋁製外殼，目的不但是降低成本，並且希望採取同樣較親民的價格 200 美元（約 $1500 港元）打入市場。
塑膠外殼適合兒童
不過塑膠外殼則被認為更適合兒童配戴，塑膠在顏色選擇上更多元，能容易吸引兒童目光。而且塑膠外殼比起金屬材質會減少出現刮痕的機會，亦容易保養。 Apple Watch SE 系列本來常見於配戴運動錶帶，對於愛好走動的兒童而言相當適合， Gurman 更指 Apple 應將新一代 SE 產品替代智慧型手機向兒童促銷。
更低的售價
然而更低的售價，有望提升的性能或不只吸引到兒童用家，成年人用家同樣渴求。雖然 Apple Watch SE 系列相比 Apple Watch 系列缺乏一些關注心臟健康的「貼心 」功能，不過換句話說不需要這些功能就能以更低價錢入手新一代 Apple Watch SE 。到底 Apple Watch SE 3 會以甚麼外型亮相，又會唔會有以上仍未提及的優勢呢？有待正式的發布會公開。
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