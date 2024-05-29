熱門搜尋:
垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 端午節2024 的士加價 東張西望 九龍城寨之圍城 ViuTV節目巡禮2024 One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-05-29 10:30:58

Apple｜WWDC24全球開發者大會6月11日揭幕　網上發布iOS、iPadOS等最新發展

分享：
Apple剛公布年度全球開發者大會（WWDC24）活動陣容，於香港時間6月11日凌晨1時正式開始 。

Apple剛公布年度全球開發者大會（WWDC24）活動陣容，於香港時間6月11日凌晨1時正式開始 。

Apple今日公布年度全球開發者大會（WWDC24）活動陣容，大會將於香港時間6月11日凌晨1時舉行，以網上Keynote形成免費參與。匯聚全球Apple開發者社群，讓其了解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS和watchOS的最新技術、工具與框架。大會舉行期間，開發者將可透過逾100場技術講座、深入諮詢和現場論壇，與Apple 工程師、設計師和其他專家交流。

去年的WWDC發布了Apple Vision Pro。

去年的WWDC發布了Apple Vision Pro。

Apple Keynote發布會

6月11日凌晨1時的WWDC24開場，率先介紹今年稍後時間Apple平台推出的更新。Keynote發布會將於apple.com/hk、Apple Developer app、Apple TV app及Apple YouTube頻道直播，並於直播結束後以自選播放形式提供。

Platforms State of the Union將講解iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS與watchOS的最新進展。

Platforms State of the Union將講解iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS與watchOS的最新進展。

Platforms State of the Union

當日凌晨4時Keynote發布會後，Platforms State of the Union深入探索iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS與watchOS的最新進展，以及進一步裝備Apple開發者的新工具。活動將於Apple Developer app及Apple Developer網站串流直播，結束後可在app、網站及YouTube頻道重溫。

在WWDC開發者可以與專家即場交流，亦會有100場技術講座。

在WWDC開發者可以與專家即場交流，亦會有100場技術講座。

Apple專家「應約」解難

Apple Developer Program成員及Apple Developer Enterprise Program成員可透過網上實驗室及深入諮詢，與Apple專家直接交流。同時會舉行逾100場技術講座，開發者可藉此機會聽聽Apple工程師、設計師和其他專家深入講解最新技術與框架。講座可經Apple Developer app、網站及YouTube頻道觀看。

WWDC24內容、活動報名、消息、專題故事及檔案可於Apple Developer網站上瀏覽。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受