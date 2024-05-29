Apple｜WWDC24全球開發者大會6月11日揭幕　網上發布iOS、iPadOS等最新發展

Apple今日公布年度全球開發者大會（WWDC24）活動陣容，大會將於香港時間6月11日凌晨1時舉行，以網上Keynote形成免費參與。匯聚全球Apple開發者社群，讓其了解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS和watchOS的最新技術、工具與框架。大會舉行期間，開發者將可透過逾100場技術講座、深入諮詢和現場論壇，與Apple 工程師、設計師和其他專家交流。

去年的WWDC發布了Apple Vision Pro。

Apple Keynote發布會 6月11日凌晨1時的WWDC24開場，率先介紹今年稍後時間Apple平台推出的更新。Keynote發布會將於apple.com/hk、Apple Developer app、Apple TV app及Apple YouTube頻道直播，並於直播結束後以自選播放形式提供。

Platforms State of the Union將講解iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS與watchOS的最新進展。

Platforms State of the Union 當日凌晨4時Keynote發布會後，Platforms State of the Union深入探索iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS與watchOS的最新進展，以及進一步裝備Apple開發者的新工具。活動將於Apple Developer app及Apple Developer網站串流直播，結束後可在app、網站及YouTube頻道重溫。