Apple WWDC24 iOS18預測　推基本AI功能、與OpenAI合作？

Apple將在WWDC 2024公布的iOS 18 AI功能備受關注，有傳只會先預覽基本功能。

Apple將會在6月11日舉行的WWDC 2024上揭曉其AI發展，但這可能不像Google、Microsoft或OpenAI那樣炫耀強大的用途，相反該活動可能會看到Apple推出基本的AI功能作為預覽，例如轉錄語音備忘錄或自動生成表情符號，並根據Mark Gurman在彭博社撰寫的《Power On》通訊中報道，宣布傳聞中與OpenAI的合作。

有傳聞指出Apple與OpenAI、Google及Anthropic談合作，以利用聊天機械人整合到iOS之中。

根據The Verge報道，最近的傳言稱Apple將允許聊天機械人更深入地整合到其操作系統中，而OpenAI的ChatGPT將會是目標合作對象。Gurman表示Apple仍在與Google協議，以便使用Gemini做同樣的事情，據傳還與Anthropic進行了談判。除了這些潛在的合作夥伴關係，Apple的AI顯然將聚焦於實用性。

推AI摘要、修圖及生成

Gurman提到，Apple將宣布一項「智能摘要」功能，將未讀的短訊、通知以及其他內容，例如網頁、新聞文章、文件、筆記和其他形式的媒體撮成摘要。這在處理iOS通知時可能特別有用，並跟Microsoft最近宣布的「Recall」功能相似。

Gurman還寫道，語音備忘錄應用程式也可能會採用AI生成轉錄，這對於查閱訪談錄音相當重要，學生用作記錄課程也很方便。Apple亦計劃宣布改進設備上的Spotlight搜索、使用Safari進行的網上搜索，以及電子郵件和短訊寫作建議、AI修圖並即時生成emoji。