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科技
2025-03-27 17:58:01

Art Basel｜Samsung電視打造家居藝術體驗　必睇ArtCube展區沉浸式作品

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Samsung於本年舉行的Art Basel香港展會內創建名為ArtCube的互動藝術展區。

Samsung於本年舉行的Art Basel香港展會內創建名為ArtCube的互動藝術展區。

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今個周末參觀Art Basel的話，不妨到訪位於3樓的Samsung ArtCube的互動藝術展區欣賞藝術作品兼打卡。Samsung展出2025年Art  Basel香港參展藝廊精選作品，並以The Frame及Micro LED電視的4K解像度，加上投影效果形成沉浸式體驗。

ArtCube的互動藝術展區有5位環球藝術家的經典精選作品。 展區內以The Frame畫框電視及Micro LED電視以及投影效果打造沉浸式藝術體驗。 參觀ArtCube可近距離觀賞藝術作品及打卡。 三星電子內容與策展主管Daria Brit Greene、Art Basel首席增長官Hayley Romer、美國藝術家Marc Dennis及三星電子香港有限公司董事總經理趙依音。

數碼藝術體驗

作為Art Basel官方藝術電視合作夥伴，率先以「2025全新 Art TV藝術電視系列」－升級版The Frame Pro | The Frame畫框電視、Micro LED、Neo QLED 8K以及QLED電視，以獨家藝術商店Samsung Art Store，聯乘環球藝術家創建沉浸式ArtCube，為觀展者提供獨特的文化體驗。

ArtCube展區以「Borderless, Dive into the Art」為題，可近距離欣賞到5位藝術家包括Lee Kunyong、Aerosyn-Lex Mestrovic、Saya Woolfalk、Marc Dennis及Jules de Balincount共23幅來自Art Basel參展藝廊的精選作品，並與Samsung Art Store的獨家展品系列互動，重塑數碼藝術體驗。

除ArtCube互動藝術展區外，Samsung亦帶來一系列專題研討會，包括三星電子內容與策展主管Daria Brit Greene將主持多場一對一對談，嘉賓包括Art Basel首席增長官Hayley Romer和以超現實主義畫作聞名的美國藝術家Marc Dennis。

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Samsung Neo QLED 8K可展示細膩的藝術作品。 Samsung Art Store有多達3000件藝術作品。 美國藝術家Marc Dennis的招牌花卉主題畫作。

Art Store藝術商店

Samsung自2017年推出The Frame畫框電視以來，持續加強獨有Art Store藝術商店體驗，並與國際知名的博物館、藝廊和藝術家合作，目前已現收錄超過3000件來自Art Basel參展藝廊、MoMA、羅浮宮及梵高博物館等全球知名合作夥伴的藝術作品，只需安坐家中即可欣賞以4K解像度呈獻的藝術傑作。

此前是The Frame畫框電視的獨家功能，現將擴展至由AI驅動的2025 MICRO LED、Neo QLED 和QLED系列，為更多家庭帶來世界級藝術體驗。Neo QLED和QLED將於5月推出，請密切留意公佈。

Samsung The Frame Pro無線畫框電視以無線連接。

Samsung The Frame Pro無線畫框電視以無線連接。

全新The Frame Pro登場

Samsung同時帶來全新The Frame Pro無線畫框電視，首度推出Wireless One Connect無線連接畫框電視，支援4K 144Hz無線影音傳輸 ，覆蓋範圍可達10米。配備升級Neo QLED技術，畫質細膩逼真。

每月免費尊享370+精選藝術作品串流、使用內置藝術商店Art Store，並獲PANTONE色彩認證，以及4K AI高解像度提升及Samsung Vision AI等。75吋售價$32980、65吋售價$17980。另有一系列升級版The Frame畫框電視，尺寸有55吋、50吋及43吋，售價由$8980起。即日起至4月13日預售，4月14日正式發售。

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