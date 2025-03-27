Art Basel｜Samsung電視打造家居藝術體驗　必睇ArtCube展區沉浸式作品

Samsung於本年舉行的Art Basel香港展會內創建名為ArtCube的互動藝術展區。

今個周末參觀Art Basel的話，不妨到訪位於3樓的Samsung ArtCube的互動藝術展區欣賞藝術作品兼打卡。Samsung展出2025年Art Basel香港參展藝廊精選作品，並以The Frame及Micro LED電視的4K解像度，加上投影效果形成沉浸式體驗。

數碼藝術體驗

作為Art Basel官方藝術電視合作夥伴，率先以「2025全新 Art TV藝術電視系列」－升級版The Frame Pro | The Frame畫框電視、Micro LED、Neo QLED 8K以及QLED電視，以獨家藝術商店Samsung Art Store，聯乘環球藝術家創建沉浸式ArtCube，為觀展者提供獨特的文化體驗。

ArtCube展區以「Borderless, Dive into the Art」為題，可近距離欣賞到5位藝術家包括Lee Kunyong、Aerosyn-Lex Mestrovic、Saya Woolfalk、Marc Dennis及Jules de Balincount共23幅來自Art Basel參展藝廊的精選作品，並與Samsung Art Store的獨家展品系列互動，重塑數碼藝術體驗。

除ArtCube互動藝術展區外，Samsung亦帶來一系列專題研討會，包括三星電子內容與策展主管Daria Brit Greene將主持多場一對一對談，嘉賓包括Art Basel首席增長官Hayley Romer和以超現實主義畫作聞名的美國藝術家Marc Dennis。