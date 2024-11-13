Assemble Nintendo Switch主題店合和開業　機迷必買瑪利歐、魔物獵人精品（多圖）

機迷們要集合！全港首個大型遊戲生活館「Assemble| Nintendo Switch商品專門店」將於11月14日在灣仔全新地標合和商場開業。佔地12,000呎集結多間遊戲廠商的品牌專區，包括任天堂、SEGA、CAPCOM等，有齊一系列最新遊戲及官方授權、唯一直屬零售點周邊商品，例如《勇者鬥惡龍》、《魔物獵人Monster Hunter》、《超音鼠Sonic the Hedgehog》等。

3大主題區購物打機

店內分成3個主題區，帶來過百款熱門遊戲及官方授權遊戲IP周邊商品，集結玩樂打卡等元素。一內進可見Nintendo Switch多款遊戲及配件展示，另一邊則有布置如家居般的試玩直播室，透明玻璃牆及投影技術供大家觀覽打機過程，Assemble更會不定期邀請熱門遊戲直播主到場打機。

後方則有限定活動主題區，不定期與各遊戲廠商合作，帶來最新遊戲展示和相關活動，配備4800mm×1900mm超大型顯示屏幕。現時開幕為《勇者鬥惡龍II HD-2D Remake》主題，展出大量史萊姆可愛精品，粉絲有排掃貨！