Assemble Nintendo Switch主題店合和開業　機迷必買瑪利歐、魔物獵人精品（多圖）

機迷們要集合！全港首個大型遊戲生活館「Assemble| Nintendo Switch商品專門店」將於11月14日在灣仔全新地標合和商場開業。佔地12,000呎集結多間遊戲廠商的品牌專區，包括任天堂、SEGA、CAPCOM等，有齊一系列最新遊戲及官方授權、唯一直屬零售點周邊商品，例如《勇者鬥惡龍》、《魔物獵人Monster Hunter》、《超音鼠Sonic the Hedgehog》等。
3大主題區購物打機
店內分成3個主題區，帶來過百款熱門遊戲及官方授權遊戲IP周邊商品，集結玩樂打卡等元素。一內進可見Nintendo Switch多款遊戲及配件展示，另一邊則有布置如家居般的試玩直播室，透明玻璃牆及投影技術供大家觀覽打機過程，Assemble更會不定期邀請熱門遊戲直播主到場打機。
後方則有限定活動主題區，不定期與各遊戲廠商合作，帶來最新遊戲展示和相關活動，配備4800mm×1900mm超大型顯示屏幕。現時開幕為《勇者鬥惡龍II HD-2D Remake》主題，展出大量史萊姆可愛精品，粉絲有排掃貨！
多個大型角色雕塑
場內遊戲廠商專區包括著名的Bandai Namco、CAPCOM、Konami、SEGA、SNK及SQUARE ENIX等，部份更有代表品牌的角色雕塑可供打卡，包括《餓狼傳說》的Terry Bogard、《魔物獵人Monster Hunter》、《食鬼PAC-MAN》等。每區都設有Switch主機給玩家試玩，亦有大量日本直送的官方授權商品發售，例如生化危機精品、SONIC和風生活用品等。
特色遊戲專區
第3區為復古遊戲及獨立廠商乙女遊戲專區，前者提供多款懷舊遊戲可供遊玩；香港首個獨立遊戲固定展區Indie Game Zone則有突破傳統、風格獨特的創新作品。乙女遊戲專區由Idea Factory旗下Otomate品牌主理，以女性玩家為目標受眾的戀愛模擬遊戲，設置打卡位、聲優演出試聽區，配合日本限定及香港特別版周邊商品。
開幕頭炮聯乘活動
日本國民級角色扮演遊戲《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》將於開幕同日發售，Assemble將舉行發售紀念活動，11月14日至12月8日在商場中庭舉行。即席發售作品以外，中庭特設主題佈置，大電視播放宣傳片，更有「史萊姆」霓虹燈裝置及經典戰鬥模擬場景打卡位、「史萊姆王氣球」巨型雕塑、填色活動及遊戲試玩區等。
場內有免費限定禮品，包括集齊印章即可獲限定史萊姆鑰匙扣一個，完成填色活動可獲主題文件夾等。購買遊戲可獲贈主題明信片，購買「勇者鬥惡龍」系列商品滿$100將贈送角色收藏卡，滿$400更可額外獲贈收藏卡套。
Assemble｜Nintendo Switch商品專門店
地址：灣仔皇后大道東183號合和商場414-415號舖
營業時間：星期一至四11:30am-8:30pm，星期五至日11am-9pm