ASUS發表3款Copilot+PC手提電腦　搭載全新Intel處理器AI功能更勁

ASUS Zenbook S 14率先預售，官方ASUS Store售價$16998，預計9月25日出貨，有黑白兩色，32GB RAM+1TB配置。由即日起至9月23日，預購即送ASUS Marshmallo無線滑鼠及ASUS Vigour背包，總值$1096。

ASUS華碩於德國IFA期間發表一系列搭載最新Intel Core Ultra處理器的Copilot+ PC新品，包括Zenbook S 14及16、Vivobook S 14、ExpertBook P系列等AI手提電腦，提供最高48 TOPS的NPU算力，展現AI運算效能，同時可使用內建AI功能。

Zenbook S系列

ASUS Zenbook S 14手提電腦以輕薄為賣點，14吋機身僅1.1cm，重1.2kg，外蓋採用高科技陶瓷鋁合金製成，堅固耐用。配備3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕，四揚聲器音效系統，鍵盤面的幾何格柵設計具備2715個CNC加工散熱孔，有助氣流和散熱效能。加大的16:10觸控板結合直覺的智慧手勢，輕鬆調整亮度、音量及影音控制。

搭載的Intel Core Ultra 7處理器（Lunar Lake），NPU最高47 TOPS。AI降噪確保清晰的線上會議音質，FHD AiSense紅外線攝影機支援AI效果以加強視訊互動。長效72 Wh電池提供高達27小時續航力、無縫連接的完整I/O連接埠，以及隱私安全功能。