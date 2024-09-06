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科技
2024-09-06 15:00:00

ASUS發表3款Copilot+PC手提電腦　搭載全新Intel處理器AI功能更勁

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ASUS於德國IFA發表一系列搭載Intel Core Ultra處理器的Copilot+ PC新款手提電腦。

ASUS於德國IFA發表一系列搭載Intel Core Ultra處理器的Copilot+ PC新款手提電腦。

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ASUS華碩於德國IFA期間發表一系列搭載最新Intel Core Ultra處理器的Copilot+ PC新品，包括Zenbook S 14及16、Vivobook S 14、ExpertBook P系列等AI手提電腦，提供最高48 TOPS的NPU算力，展現AI運算效能，同時可使用內建AI功能。

ASUS Zenbook S 14率先預售，官方ASUS Store售價$16998，預計9月25日出貨，有黑白兩色，32GB RAM+1TB配置。由即日起至9月23日，預購即送ASUS Marshmallo無線滑鼠及ASUS Vigour背包，總值$1096。

ASUS Zenbook S 14手提電腦以輕薄為賣點。 ASUS Zenbook S 14有黑白兩色，外形有幾何線條點綴。 ASUS Zenbook S 14搭載最新Intel Core Ultra 7處理器。

Zenbook S系列

ASUS Zenbook S 14手提電腦以輕薄為賣點，14吋機身僅1.1cm，重1.2kg，外蓋採用高科技陶瓷鋁合金製成，堅固耐用。配備3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕，四揚聲器音效系統，鍵盤面的幾何格柵設計具備2715個CNC加工散熱孔，有助氣流和散熱效能。加大的16:10觸控板結合直覺的智慧手勢，輕鬆調整亮度、音量及影音控制。

搭載的Intel Core Ultra 7處理器（Lunar Lake），NPU最高47 TOPS。AI降噪確保清晰的線上會議音質，FHD AiSense紅外線攝影機支援AI效果以加強視訊互動。長效72 Wh電池提供高達27小時續航力、無縫連接的完整I/O連接埠，以及隱私安全功能。

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ASUS Vivobook S 14備有16:10 3K 120 Hz螢幕、Harman Kardon認證Dolby Atmos揚聲器、WiFi 7等配置。 ASUS Vivobook S 14外觀設計簡約。 ASUS Vivobook S 14配備ErgoSense鍵盤和超大尺寸觸控板。

Vivobook S 14

ASUS Vivobook S 14硬件配置稍為進階，除了有可自訂單區RGB背光的ASUS ErgoSense鍵盤和超大尺寸觸控板，亦備有WiFi 7連線速度、完整I/O連接埠、16:10 3K 120 Hz螢幕以及Harman Kardon認證Dolby Atmos音訊系統。

全金屬纖薄機身僅1.3kg、1.39cm。採用ASUS IceCool散熱技術，兩個97葉片的IceBlade風扇和兩個通風口，最大TDP為35W，保持最佳效能。最高配備Intel Core Ultra 7處理器和NPU 47 TOPS的AI引擎，高效執行AI應用程式。專屬Copilot按鍵可一鍵啟動AI智能助手，75 Wh電池帶來最高22小時續航電力，確保全天生產力。

 

ASUS ExpertBook P5內置多項AI功能，適合商務用途。 ASUS ExpertBook P5機身全鋁製作，只重1.29kg、14.9 mm薄。 ASUS ExpertBook P5採用Intel Core Ultra處理器，最高支援3 TB PCIe 4.0 dual SSD、32G RAM並支援Wi-Fi 7。

ExpertBook P5

ASUS推出ExpertBook P系列商用手提電腦，旗艦級ExpertBook P5配備先進的Intel Core Ultra處理器，提供NPU 48 TOPS和平台總算力120 TOPS，可執行最新ASUS AI ExpertMeet工具，透過AI翻譯、AI字幕、輔助會議摘要、AI降噪和商業浮水印等功能。

提供延伸至BIOS層級的多層安全性，包括安全開機和可信任平台模組(TPM)等。華碩也與McAfee合作，預先安裝資安防護軟體McAfee+ Premium Individual Unlimited，全球自2024年9月起可免費使用一年。

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