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科技
2024-01-19 04:30:36
日報

ASUS ROG Phone 8 Series 性能超「競」易carry

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ASUS ROG電競手機雖然一枝獨秀，每逢新機出品，總會有班忠粉玩家捧場，然而成敗卻在乎其獨特定位。事關手機設計過於「電競味」，買家往往都是一群打機宅男，市場不夠大眾化。廠方從善如從，將新上市的ROG Phone 8及ROG Phone 8 Pro搣甩「宅味」設計，更搭載最新高通S8 Gen 3旗艦5G晶片及二代360°全方位散熱技術，性能超「競」之餘，手機造形更易carry。

較低調外觀  保留AniMe Vision燈效

今代ROG Phone 8系列設有標配ROG Phone 8及高階Pro版，機背取消了上代富機械感cyberpunk設計，改為較低調的型格造形。前者備有鷹眼標誌的RGB燈效，提供星河灰和幻影黑雙色選擇；後者保留可自訂顯示文字或圖案的AniMe Vision燈效，僅提供幻影黑機款，新機更貼近大眾口味。屏幕方面，全系列沿用6.78吋165Hz更新率AMOLED LTPO挖孔屏，但加入顯示模式方便用家因應打機場景，以全屏、靠邊或置中顯示，另外針對玩家的招牌AirTrigger按鍵及多項AI遊戲功能與遊戲精靈，新機一樣有齊。

首次符合IP68防水防塵  散熱效能內外升級

每一代ROG Phone均會改良散熱效能，今代也不例外，其內置「GameCool 8」6層散熱架構採用第二代360°全方位散熱技術，加入「速冷導熱棒」以提升22%散熱效率；再配合改版「空氣動力風扇X」，廠方指最多能令手機背部降低36°C，因此像《原神》這類高負載手機，此機亦遊刃有餘。規格方面，今代手機全面用上高通S8 Gen 3晶片與支援65W快充的5,500mAh的大電，當中ROG Phone 8採用16GB+256GB儲存，而Pro版最高可選24GB+1TB儲存。值得一提，今次新機加入Sony IMX890 CMOS旗艦級50MP像素主鏡，支援6軸防手震Hybrid雲台 3.0，3倍長焦鏡更內建OIS防震，令手機不止打機勁，日常拍攝應用同樣醒！
售價方面，ASUS ROG Phone 8及8 Pro分別售8,498港元及9,498港元；限量推出的ROG Phone 8 Pro (24GB+1TB、幻影黑)更額外附有「空氣動力風扇X」，售價為11,498港元，現已上市。

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