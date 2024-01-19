ASUS ROG Phone 8 Series 性能超「競」易carry

ASUS ROG電競手機雖然一枝獨秀，每逢新機出品，總會有班忠粉玩家捧場，然而成敗卻在乎其獨特定位。事關手機設計過於「電競味」，買家往往都是一群打機宅男，市場不夠大眾化。廠方從善如從，將新上市的ROG Phone 8及ROG Phone 8 Pro搣甩「宅味」設計，更搭載最新高通S8 Gen 3旗艦5G晶片及二代360°全方位散熱技術，性能超「競」之餘，手機造形更易carry。

較低調外觀 保留AniMe Vision燈效

今代ROG Phone 8系列設有標配ROG Phone 8及高階Pro版，機背取消了上代富機械感cyberpunk設計，改為較低調的型格造形。前者備有鷹眼標誌的RGB燈效，提供星河灰和幻影黑雙色選擇；後者保留可自訂顯示文字或圖案的AniMe Vision燈效，僅提供幻影黑機款，新機更貼近大眾口味。屏幕方面，全系列沿用6.78吋165Hz更新率AMOLED LTPO挖孔屏，但加入顯示模式方便用家因應打機場景，以全屏、靠邊或置中顯示，另外針對玩家的招牌AirTrigger按鍵及多項AI遊戲功能與遊戲精靈，新機一樣有齊。