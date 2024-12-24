ASUS ROG Phone 9 Pro電競手機實測　LED機背、超強效能真屈機

電競手機雖然不算是主流，不過ASUS早前推出的ROG Phone 9 Series相當令人眼前一亮，特別的mini-LED機背、全黑型格設計，以及配備最新Snapdragon 8 Elite晶片，即使本身並非電競迷都被燒到！

黑魂電競手機

試玩的ROG Phone 9 Pro Edition 24G/1TB的黑色包裝已相當有型，連兩個專用手機殼、65W快速充電器、空氣動力風扇X Pro以及保護袋，真正的全副武裝。機身比起一般手機更墜手，設計有型，最喜歡是機身側兩個AirTrigger上的ROG字樣，充滿細節。

搭載高通Snapdragon 8 Elite台積電3nm製程處理器，一開機就已感覺到強勁效能，就是超快，由開機至啟動均只需數秒，幾乎不用加載，而且運行暢順不窒機。睇片、打機甚至在App之間切換亦相當快，一用就感受到與一般手機的分別。

配備6.78吋FHD+ SAMSUNG Flexible AMOLED螢幕，支援支援光追與LTPO 1至120Hz自適應刷新率，最高可達165Hz/185Hz，峰值亮度為2,500nits。電池升級為5,800mAh，支援65W快充及無線充電，長時間打機不怕斷電。

搭載旗艦三鏡頭及加入多個AI攝影功能，雖並非主打攝影，但亦配備三鏡系統，包括Sony 5000萬像素主鏡及1/1.56吋大型感光元件，成像意外地不俗。