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科技
2024-12-24 15:00:00

ASUS ROG Phone 9 Pro電競手機實測　LED機背、超強效能真屈機

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ASUS ROG Phone 9 Pro電競手機效能配置強勁，玩家試完絕對被燒到。

ASUS ROG Phone 9 Pro電競手機效能配置強勁，玩家試完絕對被燒到。

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電競手機雖然不算是主流，不過ASUS早前推出的ROG Phone 9 Series相當令人眼前一亮，特別的mini-LED機背、全黑型格設計，以及配備最新Snapdragon 8 Elite晶片，即使本身並非電競迷都被燒到！

ASUS ROG Phone 9 Pro的6.78吋 FHD+ SAMSUNG Flexible AMOLED螢幕超清，而且支援最高185Hz更新率。 ROG Phone 9 Pro Edition附送兩個水冷散熱保護殼。 ASUS ROG Phone 9 Pro機上AirTrigger反應靈敏，反饋手感極佳。 設有3.5mm插口，以及支援Dirac Virtuo的喇叭。 三鏡頭模組很有電競感覺，配備50MP Sony鏡頭、32MP長焦鏡頭及13MP超廣角鏡頭。 ASUS ROG Phone 9 Pro拍攝廣角相片。 ASUS ROG Phone 9 Pro拍攝長焦相片。

黑魂電競手機

試玩的ROG Phone 9 Pro Edition 24G/1TB的黑色包裝已相當有型，連兩個專用手機殼、65W快速充電器、空氣動力風扇X Pro以及保護袋，真正的全副武裝。機身比起一般手機更墜手，設計有型，最喜歡是機身側兩個AirTrigger上的ROG字樣，充滿細節。

搭載高通Snapdragon 8 Elite台積電3nm製程處理器，一開機就已感覺到強勁效能，就是超快，由開機至啟動均只需數秒，幾乎不用加載，而且運行暢順不窒機。睇片、打機甚至在App之間切換亦相當快，一用就感受到與一般手機的分別。

配備6.78吋FHD+ SAMSUNG Flexible AMOLED螢幕，支援支援光追與LTPO 1至120Hz自適應刷新率，最高可達165Hz/185Hz，峰值亮度為2,500nits。電池升級為5,800mAh，支援65W快充及無線充電，長時間打機不怕斷電。

搭載旗艦三鏡頭及加入多個AI攝影功能，雖並非主打攝影，但亦配備三鏡系統，包括Sony 5000萬像素主鏡及1/1.56吋大型感光元件，成像意外地不俗。

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AniMe Vision顯示器能顯示標誌、電量、時間，甚至可以自行編程，創作不同的圖案。 AniMe Play小遊戲一開即玩，相當治癒。

點陣小遊戲好玩

AniMe Vision顯示器更是ASUS ROG Phone 9 Pro的獨有之處，可自訂動畫與顯示多種功能。 648顆LED可以在機內自行設置，可作時間及電量顯示、自拍倒數等不同用途，有型又實用。個人最喜歡AniMe Play經典小遊戲，透過AirTrigger按壓觸控鍵，輕鬆玩Google恐龍遊戲、貪食蛇及撞磚遊戲，過癮好玩，AirTrigger控制亦敏捷有手感。

ASUS ROG Phone 9 Pro遊戲大廳介面極精美。 可以自選不同模式，包括打機X模式、慳電長續航等，並監測手機效能及溫度。 打開遊戲小精靈能在遊戲中使用各種功能。 《巔峰極速》遊戲畫面靚而且全程暢順，更加容易打贏。

打機效能滿分

最重要當然試打機，玩賽車遊戲《巔峰極速》畫面極佳不甩格，亦表現出速度感；《決勝時刻：Mobile》則可善用185Hz/1ms刷新率，畫面反應快而流暢，控制特別精準。打開X模式即可使用各種AI功能「AI遊戲幫手3.0」、能自動遊戲錄影的「AI精華錄影 2.0」、以及方便玩家快速搜尋及即時翻譯遊戲內容的「AI辨識快搜2.0」等亦聰明實用。

空氣動力風扇X Pro設有兩個按鈕、燈效及超低音喇叭，一裝即開。 設有不同散熱模式。

超型獨立風扇

獨有中置處理器架構打造六層散熱設計，實現360°全面降溫，穩幀不延遲，打得耐手機亦不會發燙。搭配空氣動力風扇X Pro更可作額外散熱，造型美觀型格，只是略嫌風扇上兩個LR按鍵不太就手。

萬元豪華配置

ROG Phone 9 Series的唯一缺點就是貴。有3個型號版本，ROG Phone 9 16G/512G有幻影黑及極光白，ROG Phone 9 Pro 16GB/512GB隨機附送Aero專用手機殼及65W快速充電器，建議零售價為$8998 及$9598；限量推出的ROG Phone 9 Pro Edition 24G/1TB附有「空氣動力風扇 X Pro」，建議零售價$11498。即日起至1月8日購買ROG Phone 9 Series任何型號即送HK Express $500機票禮券，要買就趁手！

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