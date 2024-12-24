ASUS ROG Phone 9 Pro電競手機實測　LED機背、超強效能真屈機

電競手機雖然不算是主流，不過ASUS早前推出的ROG Phone 9 Series相當令人眼前一亮，特別的mini-LED機背、全黑型格設計，以及配備最新Snapdragon 8 Elite晶片，即使本身並非電競迷都被燒到！
黑魂電競手機
試玩的ROG Phone 9 Pro Edition 24G/1TB的黑色包裝已相當有型，連兩個專用手機殼、65W快速充電器、空氣動力風扇X Pro以及保護袋，真正的全副武裝。機身比起一般手機更墜手，設計有型，最喜歡是機身側兩個AirTrigger上的ROG字樣，充滿細節。
搭載高通Snapdragon 8 Elite台積電3nm製程處理器，一開機就已感覺到強勁效能，就是超快，由開機至啟動均只需數秒，幾乎不用加載，而且運行暢順不窒機。睇片、打機甚至在App之間切換亦相當快，一用就感受到與一般手機的分別。
配備6.78吋FHD+ SAMSUNG Flexible AMOLED螢幕，支援支援光追與LTPO 1至120Hz自適應刷新率，最高可達165Hz/185Hz，峰值亮度為2,500nits。電池升級為5,800mAh，支援65W快充及無線充電，長時間打機不怕斷電。
搭載旗艦三鏡頭及加入多個AI攝影功能，雖並非主打攝影，但亦配備三鏡系統，包括Sony 5000萬像素主鏡及1/1.56吋大型感光元件，成像意外地不俗。
點陣小遊戲好玩
AniMe Vision顯示器更是ASUS ROG Phone 9 Pro的獨有之處，可自訂動畫與顯示多種功能。 648顆LED可以在機內自行設置，可作時間及電量顯示、自拍倒數等不同用途，有型又實用。個人最喜歡AniMe Play經典小遊戲，透過AirTrigger按壓觸控鍵，輕鬆玩Google恐龍遊戲、貪食蛇及撞磚遊戲，過癮好玩，AirTrigger控制亦敏捷有手感。
打機效能滿分
最重要當然試打機，玩賽車遊戲《巔峰極速》畫面極佳不甩格，亦表現出速度感；《決勝時刻：Mobile》則可善用185Hz/1ms刷新率，畫面反應快而流暢，控制特別精準。打開X模式即可使用各種AI功能「AI遊戲幫手3.0」、能自動遊戲錄影的「AI精華錄影 2.0」、以及方便玩家快速搜尋及即時翻譯遊戲內容的「AI辨識快搜2.0」等亦聰明實用。
超型獨立風扇
獨有中置處理器架構打造六層散熱設計，實現360°全面降溫，穩幀不延遲，打得耐手機亦不會發燙。搭配空氣動力風扇X Pro更可作額外散熱，造型美觀型格，只是略嫌風扇上兩個LR按鍵不太就手。
萬元豪華配置
ROG Phone 9 Series的唯一缺點就是貴。有3個型號版本，ROG Phone 9 16G/512G有幻影黑及極光白，ROG Phone 9 Pro 16GB/512GB隨機附送Aero專用手機殼及65W快速充電器，建議零售價為$8998 及$9598；限量推出的ROG Phone 9 Pro Edition 24G/1TB附有「空氣動力風扇 X Pro」，建議零售價$11498。即日起至1月8日購買ROG Phone 9 Series任何型號即送HK Express $500機票禮券，要買就趁手！