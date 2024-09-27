B&O重磅旗艦BEOPLAY H100 萬元奢華耳機高質聲效

Bang & Olufsen推出旗艦級耳機Beoplay H100，奢華的羊皮耳墊及玻璃觸控面板造型，配上極富質感的皮革收納包，頂級聲效及降噪效果，定價過萬元盡顯身價。
絕美高貴外形
Beoplay H100手感實淨，雖不致輕巧，皮革配上順滑觸感玻璃觸控面板及金屬柄架，充滿豪華感。戴上頭有點重量，但習慣了就剛好，可拆卸內頭箍採用人體工學設計，配合精緻的紡織面料，提供全天候佩戴的透氣性，兩邊羊皮耳罩相當貼服。耳機外側附有轉輪和觸感按鈕，可輕鬆操控。
提供暗夜黑、時光沙和只於專門店獨家發售的落日杏3種配色，淺銅色鋁材襯托溫暖的桃色調的皮革，相當突出罕見。皮質收納包能將整個耳機放入袋中，耳機將進入完全關閉，一拿出戴上頭即自動喚醒啟動，否則耳機將自動進入低耗電模式，待機時間達90日，並於下次佩戴時自動喚醒。
頂級聲效降噪
Beoplay H100鋁製格網後方配備了40毫米定製鈦金屬驅動單元，提供Hi-Res高解析度音訊、杜比全景聲優化，空間音訊處理和頭部追蹤技術等。聽起來立體感十足，飽滿細膩，音域層次豐富。配備10個錄音室級麥克風，主動降噪性能強勁，在街道及交通工具上均能隔絕人車噪音，突出音樂。
另設透明模式，可使用觸覺轉輪啟用TrueTransparency功能，切換音樂和外界聲音；抬起或用手掌覆蓋其中一方耳罩，即可從全封閉音樂沉浸模式切換至開放模式。另支援快速充電，只需充電5分鐘即可提供5小時的音樂播放，於滿電狀態下可持續使用長達32小時。
通過B&O App，可根據個人喜好自定義使用者介面，不過App連接iPhone不暢順，即使已連接藍牙都經常不能使用。耳機可自行更換內側頭箍和耳墊，維修亦容易，令這部售價達$11,998的耳機使用壽命延長。查詢：2526 8800