B&O重磅旗艦BEOPLAY H100 萬元奢華耳機高質聲效

Bang & Olufsen推出旗艦級耳機Beoplay H100，奢華的羊皮耳墊及玻璃觸控面板造型，配上極富質感的皮革收納包，頂級聲效及降噪效果，定價過萬元盡顯身價。

絕美高貴外形

Beoplay H100手感實淨，雖不致輕巧，皮革配上順滑觸感玻璃觸控面板及金屬柄架，充滿豪華感。戴上頭有點重量，但習慣了就剛好，可拆卸內頭箍採用人體工學設計，配合精緻的紡織面料，提供全天候佩戴的透氣性，兩邊羊皮耳罩相當貼服。耳機外側附有轉輪和觸感按鈕，可輕鬆操控。

提供暗夜黑、時光沙和只於專門店獨家發售的落日杏3種配色，淺銅色鋁材襯托溫暖的桃色調的皮革，相當突出罕見。皮質收納包能將整個耳機放入袋中，耳機將進入完全關閉，一拿出戴上頭即自動喚醒啟動，否則耳機將自動進入低耗電模式，待機時間達90日，並於下次佩戴時自動喚醒。