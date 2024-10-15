BE@RBRICK AUDIO全新幻彩系列　潮人家居必儲限量版藍牙喇叭

相信不少人都曾擁有個一兩隻經典熊仔Figure BE@RBRICK，MEDICOM TOY和RINARO ISODYNAMICS攜手推出全新幻彩系列—限量版BE@RBRICK AUDIO 400%便攜式藍牙喇叭，引入了3款半透明幻彩色，包括Pearl Mirage、Crystal Halo及Black Aurora，靈感來源於自然光之美，幻彩表面随著移動和光線不同而變化，粉絲絕對要入手！

全新設計融入經典

BE@RBRICK AUDIO喇叭是MEDICOM TOY與音響工程公司RINARO ISODYNAMICS的持續合作，將400% BE@RBRICK製作成便攜式藍牙喇叭。超過20,000小時的工程時間，並擁有214個全新設計的部件，成為BE@RBRICK愛好者必儲的藏品之一。

設計忠於原著，配備了RINARO獨家研發的QUAD’ 360全向音效技術，擁有4個定制的音響驅動單元，均勻設置於BE@RBRICK的頭部。生成無縫的360度音場，呈現出環迴聲效。使用上，只需一鍵即可連接iOS或Android設備，音量和曲目選擇的控制分別設置在左手和右手，旋轉右手可跳過曲目，旋轉左手則可調整音量，玩味十足。