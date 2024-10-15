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科技
2024-10-15 17:00:00

BE@RBRICK AUDIO全新幻彩系列　潮人家居必儲限量版藍牙喇叭

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BE@RBRICK AUDIO以400%E@RBRICK為藍本，並改造成藍牙喇叭。

BE@RBRICK AUDIO以400%E@RBRICK為藍本，並改造成藍牙喇叭。

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相信不少人都曾擁有個一兩隻經典熊仔Figure BE@RBRICK，MEDICOM TOY和RINARO ISODYNAMICS攜手推出全新幻彩系列—限量版BE@RBRICK AUDIO 400%便攜式藍牙喇叭，引入了3款半透明幻彩色，包括Pearl Mirage、Crystal Halo及Black Aurora，靈感來源於自然光之美，幻彩表面随著移動和光線不同而變化，粉絲絕對要入手！

BE@RBRICK AUDIO全新幻彩配色隨光線而變化。 BE@RBRICK AUDIO高280mm、重量為870g。 BE@RBRICK AUDIO的的雙耳為喇叭。 BE@RBRICK AUDIO內置4個定制的音響驅動單元。

全新設計融入經典

BE@RBRICK AUDIO喇叭是MEDICOM TOY與音響工程公司RINARO ISODYNAMICS的持續合作，將400% BE@RBRICK製作成便攜式藍牙喇叭。超過20,000小時的工程時間，並擁有214個全新設計的部件，成為BE@RBRICK愛好者必儲的藏品之一。

設計忠於原著，配備了RINARO獨家研發的QUAD’ 360全向音效技術，擁有4個定制的音響驅動單元，均勻設置於BE@RBRICK的頭部。生成無縫的360度音場，呈現出環迴聲效。使用上，只需一鍵即可連接iOS或Android設備，音量和曲目選擇的控制分別設置在左手和右手，旋轉右手可跳過曲目，旋轉左手則可調整音量，玩味十足。

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兩個BE@RBRICK AUDIO喇叭可以相互連接。 BE@RBRICK AUDIO半透明機身可看到內部結構。

支援立體聲配對

兩個BE@RBRICK AUDIO喇叭可以相互連接，以作立體聲組合，提供更沉浸的聆聽體驗。喇叭聆聽時間長達6小時，並可通過USB-C進行快速充電，充電時間僅需1.5小時。電池設計亦可更換，以確保長期使用。

即日起至11月14日可於連卡佛及HBX優先預訂，11月15日於Street Value指定授權經銷商發售，建議零售價為$4799。

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