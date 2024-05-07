Beats Solo 4新款頭戴式耳機　加強電量及音效定價平上代

Apple旗下的Beats最新推出新一代Beats Solo 4頭戴式無線藍牙耳機，外形跟Beats Solo3相似，不過在電量方面增加至50小時，更加入空間音響效果配備動態頭部追蹤功能，無線藍牙以外更可透過USB-C或3.5毫米音訊連接線接駁，更加實用。

Beats Solo 4定價$1,599，比上一代的零售價平了$100，但功能上提升不少。升級的驅動單元，特製40毫米傳感器能降低電子雜音、延遲或失真，就像同時被64個揚聲器包圍。配備動態頭部追蹤功能的個人化空間音訊，運用內置陀螺儀和加速感應器，隨著你的移動發出環迴立體聲，用Apple Music聽歌就能享受到空間音訊。

電量足50小時

外形設計跟上代差不多，全新顏色有啞光黑、石板藍色及雲彩粉，耳機重量只有217克，同樣用上UltraPlush耳罩軟墊，設有拉絲鋼製鉸位可摺疊收藏。今代電池電量更長達50小時，比上代更加長氣，利用Fast Fuel快充技術充電10分鐘，即可播放長達5小時。

就算完全冇電，都可以3.5毫米音訊連接線或USB-C線聆聽，而且經內置數碼類比轉換器，帶來高清無損壓縮音訊。今次正式兼容iOS及Android系統，能使用一按配對功能、「尋找」和「尋找我的裝置」及分享音訊等。現在Apple官網及各大零售商有售，售價為$1,599。