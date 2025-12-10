Belkin《優獸大都會2》限量聯乘手機配件　超萌iPhone 17手機殼、皮革手機掛繩

迪士尼動畫鉅作《優獸大都會2》（Zootopia 2）上映，Belkin推出全新限量聯乘系列手機配件系列，首波登場的產品包括SheerForce iPhone 17 Pro磁吸手機殼及Pro Max磁吸支架手機殼、2合1皮革手機掛繩以及BoostCharge便攜式行動電源10K，其他產品如耳機將會陸續上架，粉絲要買！

SheerForce iPhone 17 Pro磁吸手機殼 專為iPhone 17 Pro及iPhone Air設計，亮眼橙色邊框和透明設計，印上Q版主角朱迪和阿力以及城市景色，充滿活力。機殼支援最新Qi2 25W無線充電標準與MagSafe配件，具備高達2米防摔保護，機殼亦有邊緣加高設計，保護螢幕與相機鏡頭防止刮傷磨損，建議零售價$299。 另一款iPhone 17 Pro Max磁吸支架手機殼圖案一樣， 加入可360度旋轉的金屬折疊式支架設計，支援垂直或橫向擺放，同樣支援最新Qi2無線充電技術。建議零售價$339。

2合1皮革手機掛繩配3D片 作為系列亮點之一，特別推出的2合1多功能皮革手機掛繩，3D浮雕磁吸金屬片印上兩位主角，相當精細。兼具掛肩與手腕帶兩用設計，腕帶部分可獨立拆卸，首創六角環扣設計，獨特卡針可緊扣手機，安裝與拆卸更簡單。材質選用環保再生皮革製作，掛繩設有額外掛圈,方便搭配耳機、卡套等小飾品。建議零售價$489。

BoostCharge便攜式行動電源10K 這款為《優獸大都會》第一集設計，同樣可愛，雙面撞色印上朱迪和阿力，色系襯晒iPhone 17宇宙橙。內建USB-C充電線，內建10K電池容量，即開即用，可為iPhone 15 Pro提供高達43小時的續航力。無需額外攜帶連接線，20W快充支援手機與平板，可為兩部裝置同時充電，以及直通充電技術，讓行動電源在充電時同時為裝置充電，亦有3C認證可帶上飛機。建議零售價$249。