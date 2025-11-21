Belkin iPhone 17 旅行必備 Qi2 25W無線充電器

Belkin作為Apple官方合作夥伴，最新發布最新iPhone 17系列與iPhone Air專屬配件，包括Qi2 25W的無線充電器、SheerForce手機保護殼、螢幕保護貼等，為iPhone 17系列帶來專業防護技術及安全快充效能。 全球首款Qi2 25W認證系列 Belkin率先通過WPC旗下最新Qi2認證規範，推出全新UltraCharge無線充電系列，為全球首批獲得Qi2 25W認證的無線充電產品，具充電效率之餘亦有安全保障。Belkin研發的ChillBoost主動散熱系統，針對高功率無線充電所帶來的高溫，可在充電過程中即時降溫。經過SmartProtect控制，涵蓋過壓、過熱、靜電保護等測試，達業界最高安全標準。

這款UltraCharge Qi2 3合1可折疊磁吸充電器25W，相較於一般Qi 5W無線充電器快充效能提升多達5倍。可摺疊式設計輕薄小巧，更可調整角度橫放或直擺使用。磁吸技術一貼即合，搭配防滑底座，便攜性高方便出差或旅行。同時為iPhone、Apple Watch與AirPods充電，不用再各自帶相應充電線，最快可於29分鐘內將iPhone從0%充電至50%。



高質保護殼螢幕貼 SheerForce Grip系列手機保護殼以極簡半透明霧面造型，防指紋與防刮，側邊防滑紋理緩衝條設計，握感穩定兼有輕量防護。軟身矽膠殼貼服纖薄，備有黑色、海軍藍與柔粉紅3種配色可選。