Beoplay Eleven新一代降噪藍牙耳機 集靚聲奢華於一身

Beoplay Eleven設計跟上代相似，戴上耳穩陣不易跌下，矽膠耳塞適合任何耳型，舒適貼合。設計以珠寶為靈感，特別採用經典的拋光鋁材，古銅色的反光面板配上淺灰色耳柄，色系配搭有新鮮感。珍珠噴砂的鋁製充電盒觸感光滑，帶反光金屬感，令耳機更添奢華氣派，低調一點另有黑銀色可選。

丹麥奢華音響品牌Bang & Olufsen繼超豪頭戴式耳機Beoplay H100後，再有新產品推出。新一代Beoplay Eleven同樣走優質高檔路線，外觀承襲Beoplay EX設計，換上全新配色及更強降噪，定價$4,498，相信也會有發燒友捧場。

改良降噪技術

配備了9.2毫米驅動單元，音色層次感豐富，高中低音亦平衡通透，一貫B&O的出色音質。6個更新的咪高峰風帶來更佳降噪，壓力緩衝出口和改良的透明模式，噪音抑制強大而自然。實試在街道或交通工具上，降噪效果均可隔絕外來人聲及低頻噪音，而沒有「抽真空」感覺；使用透明模式，亦不會聽到額外吸收的聲音，比起其他透明模式更舒服自然，輕觸耳機或使用App即可開關。

加強風噪控制

咪高峰入口設計令通話音質清晰，新引入的細網墊更有效過濾風噪，同樣可以在App上開關。耳機擁有IP57防水等級，主動式降噪關閉時最長可連續使用8小時，配合充電盒續航力約為28小時，充電20分鐘可得約1.75小時播放，並支援Qi無線充電。